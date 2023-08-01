Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов приехал в Запорожскую область, — Минобороны

В российском оборонительном ведомстве отметили, что генерал армии РФ якобы лично проверил передовой пункт управления войск и заслушал доклад о текущей обстановке на фронте.

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В Министерстве обороны Российской Федерации уверяют, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов якобы побывал на территории временно оккупированной Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 1 августа.

Отмечается, что это был рабочий визит и представитель российского Генштаба якобы заслушал доклады от командования о текущей обстановке на фронте. Тем временем украинские военные продолжают контрнаступление.

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции (российское название войны против Украины, − ред.) начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении", — говорится в сообщении.

Генерал-полковник Александр Романчук зачитал доклад по "текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении", однако больше подробностей в российском Минобороны не предоставили.

Также в качестве "доказательства" того, что Валерий Герасимов действительно находился в Запорожской области, был опубликован небольшой ролик. При этом точно нельзя установить, на какой локации присутствовал генерал армии России.

Украинская сторона никак не отреагировала на вероятный визит российского начальника Генштаба на оккупированную территорию.

Напомним, что 19 марта сообщалось, что Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. По данным СМИ, президент РФ прибыл в город на вертолете, объехал несколько районов на автомобиле и "поговорил с местными жителями".