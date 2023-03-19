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Военный Фокус Российско-украинская война

Путин прилетел в Мариуполь, – росСМИ (фото, видео)

Владимир Путин, президент РФ, российский президень, путин в мариуполе
Фото: "Смотрим"

Прилетев в разрушенный ВС РФ город, глава Кремля решил покататься на машине и поговорить с "местными жителями".

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Российский президент Владимир Путин посетил разрушенный армией РФ Мариуполь и в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина осмотрел филармонию и даже пообщался с местными жителями. О визите политика сообщили сначала ряд прокремлевских СМИ, а затем появилась короткая заметка и на официальном сайте главы государства.

Согласно опубликованной информации, Путин прилетел в оккупированный город на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные мест, восстановленную филармонию и Приазовский технический университет.

Пропагандисты пишут, что в микрорайоне "Невский" Путин даже "поговорил с местными жителями и зашел в гости к одной из семей".

В свою очередь Хуснуллин, сопровождавший президента страны-агрессора "подробно доложило ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях".

Как известно, в ходе боевых действий город на берегу моря был разрушен почти на 90%. Армия РФ захватила его весной 2022 года после того, как сдались последние защитники "Азовстали", оборонявшие Мариуполь до последнего.

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Некогда красивый город российская армия превратила в руины
Фото: Twitter

Кроме того, Владимир Путин провел совещание в командном в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады начальника Генерального штаба — первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Внезапный визит Путина вызвал немало домыслов в Сети, а некоторые блогеры открыто говорят о постановке. Как видно на опубликованных кадрах, визит проходил ночью, а сам Путин снят то со спины, то с расстояния, а его фото размытые.

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Владимир Путин в здании филармонии в Мариуполе

Еще один момент, на который обратили внимание пользователи, – Путин пропускает трактор на перекрестке, хотя, как правило, во время его движения перекрывают дороги на длительное время. Кроме всего прочего, он практически ничего длиннее пары слов не говорит.

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Это – первый визит Путина на оккупированный Донбасс с начала войны. Еще в ноябре на вопрос, когда же он посетит "освобожденные территории", в Кремле отвечали, что Путин сделает это, "когда придет время".

Тем временем в Мариуполе оккупанты взялись отстраивать драмтеатр, под руинами которого погибли сотни мирных жителей, когда ВС РФ сбросили на него авиабомбу. Они обещают восстановить его к 2024 году, а заодно попытаются скрыть следы одного из самых страшных преступлений этой войны, совершенного 16 марта 2022 года.

Ранее Фокус писал, что 18 марта Путин посетил Крым. Тем временем Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест. В Кремле уже отреагировали на это решение, заявив, что оно не "имеет никакого значения".