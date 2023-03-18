"Приехал сам, за рулем": Путин посетил Крым на годовщину оккупации, — росСМИ (видео)

Представители крымских "властей" уверяют, что их не предупреждали о визите президента РФ. Якобы Путин просто "взял и приехал".

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18 марта президент России Владимир Путин приехал в Крым на годовщину оккупации полуострова. Российские СМИ заявили об этом, ссылаясь на кадры, опубликованные членом Общественной палаты РФ Иваном Есиным, позже информацию подтвердили "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев и агентство РИА "Новости".

Как сообщается, Путин якобы посетил открытие детской школы искусств, историко-археологический парк "Херсонес Таврический", а также центр "Корсунь" в Севастополе. На одном из видео он вместе со свитой идет рядом с так называемым "губернатором" Севастополя Михаилом Развожаевым.

"Губернатор" Развожаев заявил, что Путин приехал без предупреждения

Сам Михаил Развожаев в Telegram подтвердил визит Владимира Путина в Крым. По его словам, президент приехал неожиданно, тогда как оккупационные власти готовились отчитываться ему удаленно в режиме время видеоконференции.

"А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем", — написал чиновник.

Стоит отметить, что 12 марта российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин" сообщило, что президент России запланировал поездку в один из регионов России. Авторы программы предположили, что глава государства решил поучаствовать в мероприятиях по случаю девятой годовщины аннексии Крыма. Однако официально Кремль о поездке Путина на полуостров не объявил.

В комментарии "Радио NV" заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков обратил внимание, что россияне считают 18 марта сакральной датой, поэтому Владимир Путин может отправиться на полуостров, чтобы укрепить авторитет российской власти, который в последнее время все сильнее падает.

Ранее писали, что 18 марта в Москве отменили концерт на стадионе "Лужники", на котором Владимир Путин традиционно выступает в годовщину аннексии Крыма. Волонтеры готовились к мероприятию "Крымская весна" и даже набрали массовку, а затем сообщили, что городские власти изменили формат празднования.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина из-за событий в Украине. Правоохранители должны задержать его, если обнаружат за границей.