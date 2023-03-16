В "Лужниках" отменили концерт с Путиным в честь аннексии Крыма, — СМИ

По информации журналистов, большого концерта на московском стадионе 18 марта не будет. Вместо этого пройдут точечные флешмобы, лекции, концерты, автопробеги и т. д.

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В столице России Москве отменили традиционный концерт на стадионе "Лужники", который приурочен к годовщине аннексии Крыма и где обычно выступает Владимир Путин. Об этом пишет Telegram-канал "Сирена".

Сообщается, что проект "Мега Волонтер Москва" организовывал массовку на концерт в "Лужниках" 22 февраля, который проводили в честь первой годовщины полномасштабного вторжения России. Затем был анонсирован концерт "Крымская весна" на 18 марта, на него также собирали массовку, но 15 марта волонтерский канал сообщил, что большого концерта не будет.

"По независящим от нас причинам 18 марта на уровне города изменили формат празднования Дня воссоединения Крыма с Россией. Сейчас уточняем, какие мероприятия и где будут организованы в Москве. Чтобы спланировать свой день, обратите внимание, что большого концерта не будет", — сказали организаторы.

Группа в российской социальной сети "ВКонтакте" "Патриоты России", которая также анонсировала концерт и собиравшая данные людей, пока не знает об отмене, но не исключает ее.

"Пока в подвешенном состоянии, ФСО не рекомендует проводить из-за рисков терактов, так что организаторы решают", — сообщил "Сирене" администратор сообщества.

На горячей линии "Лужников" также заявили, что концерта не планируется.

15 марта российское издание "Ведомости" сообщало, что вместо "праздничных" мероприятий на стадионе в Москве будут проходить точечные флешмобы, лекции, концерты, автопробеги и т. д.

Напомним, 8 марта росСМИ писали, что стадион "Лужники" комиссия сочла непригодным для спортивных соревнований после концерта в честь годовщины вторжения в Украину. 22 февраля на газоне размещались тяжелые конструкции и участники концерта.

28 февраля в Москве набирали "волонтеров" на крымский концерт в "Лужниках". Организаторы обещали выступления певца Shaman, Олега Газманова, группы "Любэ" и других.