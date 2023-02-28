Обещают еду и песни Газманова: в РФ набирают "волонтеров" на крымский концерт в "Лужниках"

По такому же сценарию объявляли набор и на предыдущее мероприятие с участием Владимира Путина, которое приурочили к годовщине войны. Свое присутствие подтвердило уже множество артистов.

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В России начали набирать "волонтеров" на мартовский концерт в Лужниках, который приурочен к годовщине аннексии Крымского полуострова. Об этом сообщают росСМИ.

Информацию о наборе людей на митинг в Лужниках опубликовали в группе "Мега Волонтер Москва" в социальной сети "ВКонтакте", которая заблокирована в Украине. Подать заявку может каждый желающий и от них требуется только персональные данные и явка на мероприятии.

Пройдет концерт с участием президента России Владимира Путина 18 марта — в годовщину дня, когда РФ аннексировала полуостров. Участников мероприятия обещают бесплатно накормить, а также пышный концерт.

Среди артистов будет любимец публики Shaman, Олег Газманов, группа "Любэ" и многие другие.

"Попасть на мероприятие можно только по билетам — их, как утверждают организаторы, будут выдавать в день проведения концерта только после заполнения анкеты с указанием персональных данных", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в этой же группе набирали участников на митинг-концерт, который приурочен годовщине начала войны в Украине. При помощи специальный чатов администраторы координировали людей и собирали фотоотчеты.

Напомним, 22 февраля в "Лужниках" ребенок проговорился о сценарии, но ведущие ее перебили. После речи девочки из оккупированного города на концерте-митинге в честь годовщины полномасштабной войны прозвучала песня на украинском языке.

Также 22 февраля росСМИ писали, что на концерт с участием Путина согнали 200 тысяч россиян. Чтобы собрать побольше людей, организаторы предлагали гражданам по 500 рублей, а студентам пообещали теплые вещи и освобождение от пар.