Массовка в Лужниках: на концерт с участием Путина согнали 200 тысяч россиян, — СМИ (видео)

Чтобы собрать побольше людей, организаторы предлагали гражданам по 500 рублей, а студентам пообещали теплые вещи и освобождение от пар.

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Власти РФ 22 февраля готовятся провести на московском стадионе "Лужники" масштабный концерт с участием российских звезд шоу-бизнеса, на котором должен выступить президент Владимир Путин. Как сообщили журналисты "Медузы" на концерте ожидается 200 тысяч человек, — среди них студенты российских вузов, которым пообещали освобождение от пар.

По информации росСМИ, на стадионе должно пройти мероприятие под названием "Слава защитникам Отечества", целью которого является демонстрация поддержки российского общества войны против Украины. Появились и первые имена участников концерта, — ожидается выступление Филиппа Киркорова, Клавы Коки, Стаса Михайлова, Полины Гагариной, Григория Лепса, Niletto, Олега Газманова, SHAMANа, Николая Баскова и других.

Журналисты пишут, что на митинг-концерт должны приехать студенты из Ярославля. По данным издания 76.ru, пригласительные билеты получили 48 человек из ЯрГУ имени Демидова, 45 человек из ЯГПУ и еще 45 учащихся из ЯГТУ. Кроме того на массовку набирали граждан, предлагая им гонорар в 500 рублей.

Также сообщается, что в районе "Лужников" уже собираются люди, а из-за наплыва пассажиров возможны изменения в работе станций метро "Спортивная" и "Воробьевы горы". Однако просто попасть на концерт не получится, поскольку желающим придется предоставить организаторам свои персональные данные.

Кроме того на смотровой площадке "Воробьевых гор" установили трехметровый металлический забор, за которым торчит антенна зеленого цвета. За забором стоят грузовики камуфляжной расцветки, похожие на военную технику. По мнению военных экспертов, на площадке поставили систему радиоэлектронной борьбы и разместили военных.

Напомним, 18 марта 2022 года Во время выступления российского президента Владимира Путина в "Лужниках", посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма, внезапно прервалась трансляция, вместо которой включили записи Олега Газманова. По словам Антона Геращенко, трансляцию прервали из-за того, что Путина начали освистывать.