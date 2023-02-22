Масовка в Лужниках: на концерт за участю Путіна зігнали 200 тисяч росіян, — ЗМІ (відео)

Щоб зібрати більше людей, організатори пропонували громадянам по 500 рублів, а студентам пообіцяли теплі речі та звільнення від пар.

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Влада РФ 22 лютого готується провести на московському стадіоні "Лужники" масштабний концерт за участю російських зірок шоу-бізнесу, на якому має виступити президент Володимир Путін. Як повідомили журналісти "Медузи", на концерті очікується 200 тисяч людей, — серед них студенти російських вишів, яким пообіцяли звільнення від пар.

За інформацією росЗМІ, на стадіоні має відбутися захід під назвою "Слава захисникам Вітчизни", метою якого є демонстрація підтримки російського суспільства війни проти України. З'явилися і перші імена учасників концерту, — очікується виступ Філіпа Кіркорова, Клави Коки, Стаса Михайлова, Поліни Гагаріної, Григорія Лепса, Niletto, Олега Газманова, SHAMANа, Миколи Баскова та інших.

Журналісти пишуть, що на мітинг-концерт мають приїхати студенти із Ярославля. За даними видання 76.ru, запрошення отримали 48 осіб із ЯрДУ імені Демидова, 45 осіб з ЯДПУ та ще 45 учнів з ЯДТУ. Крім того, на масовку набирали громадян, пропонуючи їм гонорар у 500 рублів.

Також повідомляється, що в районі "Лужників" вже збираються люди, а через наплив пасажирів можливі зміни в роботі станцій метро "Спортивна" та "Воробйові гори". Проте просто потрапити на концерт не вийде, оскільки охочим доведеться надати організаторам свої персональні дані.

Крім того, на оглядовому майданчику "Воробйових гір" встановили триметровий металевий паркан, за яким стирчить антена зеленого кольору. За парканом стоять вантажівки камуфляжного забарвлення, схожі на військову техніку. На думку військових експертів, на майданчику поставили систему радіоелектронної боротьби та розмістили військових.

Нагадаємо, 18 березня 2022 року під час виступу російського президента Володимира Путіна в "Лужниках", присвяченому восьмій річниці анексії Криму, раптово перервалася трансляція, замість якої включили записи Олега Газманова. За словами Антона Геращенка, трансляцію перервали через те, що Путіна почали освистувати.