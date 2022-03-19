Путіна освистали на стадіоні під час концерту на честь окупації Криму (відео)

Проблеми з трансляцією виступу, які в Кремлі пояснили "технічним збоєм на сервері", насправді мали інші причини.

Під час виступу російського президента Володимира Путіна на стадіоні "Лужники" на мітингу-концерті "Кримська весна", присвяченому восьмій річниці "приєднання" Криму та Севастополя в той момент, коли він почав говорити про війну в Україні, раптово перервалася трансляція, і в ефірі усі побачили виступ Олега Газманова. За словами радника міністра внутрішніх справ України, вона перервалася не випадково, відеопідтвердження чого він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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"Трансляцію сьогодні переривали та увімкнули в запису Газманова, тому що ПУТІНА почали освистувати", — каже підпис до відео, на якому знято цей момент.

Із цього уривка можна нарешті почути й ті слова, які так і не показали на екранах.

"Так трапилося, що початок операції (війну, розв'язану Росією проти України, Путін називає спецоперацією) співпав, зовсім випадково співпав із днем народження одного з наших видатних воєначальників, зарахованого до святих, Федора Ушакова, який за всю свою блискучу кар'єру не програв ні одного бою. Він сказав, що "грози ці підуть на славу Росії". Так було тоді, так — сьогодні, і так буде завжди", — сказав він і покинув сцену.

У цей момент чути, як присутні починають свистіти на такі слова президента.

У Кремлі проблеми з трансляцією пояснили "технічним збоєм на сервері". Зазначимо, що й надалі якість звуку та картинки була сумнівною, оскільки під час виступу речниці МЗС Марії Захарової зник звук.

Нагадаємо, Володимир Путін з'явився на "Лужниках", де зібралося понад 200 тисяч людей як на стадіоні, так і навколо нього, у куртці за півтора мільйона рублів від відомого італійського бренду люксового одягу.