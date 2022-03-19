Путина освистали на стадионе во время концерта в честь оккупации Крыма (видео)

Проблемы с трансляцией выступления, которые в Кремле объяснили "техническим сбоем на сервере", на самом деле могли иметь другие причины.

Во время выступления российского президента Владимира Путина на стадионе "Лужники" на митинге-концерте "Крымская весна", посвященном восьмой годовщине "присоединения" Крыма и Севастополя в тот момент, когда он начал говорить о войне в Украине, внезапно прервалась трансляция, и в эфире все увидели выступление Олега Газманова. По словам советника министра внутренних дел Украины, прервалась она не случайно, видеоподтверждение чего он опубликовал в своем телеграмм-канале.

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"Трансляцию сегодня прерывали и включили в записи Газманова, потому что ПУТИНА начали освистывать", – гласит подпись к видео, на котором запечатлен этот момент.

Из этого отрывка можно, наконец услышать и те слова, которые так и не показали на экранах.

"Так случилось, что начало операции (войну, развязанную Россией против Украины, Путин называет спецоперацией) совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленного к лику святых, Федора Ушакова, который за всю свою блестящую карьеру не проиграл ни одного сражения. Он сказал, что "грозы сии пойдут во славу России". Так было тогда, так – сегодня, и так будет всегда", – сказал он и покинул сцену.

В этот момент слышно, как присутствующие начинают свистеть на такие слова президента.

В Кремле проблемы с трансляцией объяснили "техническим сбоем на сервере". Отметим, что и дальше качество звука и картинки было сомнительным, поскольку во время выступления гспикера МИД Марии Захаровой пропал звук.

Напомним, Владимир Путин появился на "Лужниках", где собрались более 200 тысяч человек как на стадионе, так и вокруг него, в куртке за полтора миллиона рублей от известного итальянского бренда люксовой одежды.