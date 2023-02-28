Обіцяють їжу та пісні Газманова: у РФ набирають "волонтерів" на кримський концерт у "Лужниках"

За таким самим сценарієм оголошували набір і на попередній захід за участю Володимира Путіна, який присвятили до річниці війни. Свою присутність вже підтвердила безліч артистів.

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У Росії почали набирати "волонтерів" на березневий концерт у Лужниках, який присвячений роковинам анексії Кримського півострова. Про це повідомляють РосЗМІ.

Інформацію про набір людей на мітинг у Лужниках опублікували у групі "Мега Волонтер Москва" у соціальній мережі "ВКонтакті", яка заблокована в Україні. Подати заявку може кожен бажаючий і від них потрібні лише персональні дані та явка на заході.

Пройде концерт за участю президента Росії Володимира Путіна 18 березня — у річницю дня, коли РФ анексувала півострів. Учасників заходу обіцяють нагодувати безкоштовно, а також пишний концерт.

Серед артистів буде улюбленець публіки Shaman, Олег Газманов, гурт "Любе" та багато інших.

"Потрапити на захід можна лише з квитками — їх, як стверджують організатори, видаватимуть у день проведення концерту тільки після заповнення анкети із вказанням персональних даних", — йдеться у повідомленні.

Варто підмітити, що у цій же групі набирали учасників на мітинг-концерт, який присвячений річниці початку війни в Україні. За допомогою спеціальних чатів адміністратори координували людей та збирали фотозвіти.

Нагадаємо, 22 лютого в "Лужниках" дитина проговорилася про сценарій, але ведучі її перебили. Після промови дівчинки з окупованого міста на концерті-мітингу на честь річниці повномасштабної війни пролунала пісня українською мовою.

Також 22 лютого росЗМІ писали, що на концерт за участю Путіна зігнали 200 тисяч росіян. Щоб зібрати більше людей, організатори пропонували громадянам по 500 рублів, а студентам пообіцяли теплі речі та звільнення від пар.