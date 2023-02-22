"Я забула": у "Лужниках" дитина проговорилася про сценарій, але ведучі її перебили (відео)

Після промови дівчинки з окупованого міста на концерті-мітингу на честь річниці повномасштабної війни пролунала пісня українською мовою. Кожен виступ супроводжувався фразами про споконвічно російські міста.

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У Росії на концерті-мітингу на честь роковин повномасштабного вторгнення в Україну на сцену вивели дівчинку з Маріуполя, яку нібито врятувала російська армія. Вона так перенервувала, що забула текст від сценаристів. Трансляцію заходу у Telegram-каналі веде російська агенція ТАРС.

Дівчинку Ганну Науменко називають мешканкою Маріуполя, і зі сцени "Лужников" вона подякувала військовому "дядькові Юру" з позивним "Ангел" за порятунок.

"Дякую дядькові Юрі за те, що він мене, мою сестру та сотні тисяч дітей врятував із Маріуполя", — каже вона.

Через мить вона почала запинатися, і озвучила фразу "Я трохи забула", після чого її одразу перебили ведучі і запропонували обійняти військового. Це стало ще одним доказом того, що концерт іде за заздалегідь написаним сценарієм, і правди в ньому мало.

Після цього перформансу на сцену знову вийшов художній керівник Московського театру Олега Табакова Володимир Машков, який відкривав концерт у "Лужниках". Він зачитав вірш і повторив фразу, що Маріуполь — російське місто. Реп-співак Акім Апачов та артистка Дар'я Фрей підсумували це піснею на українській мові.

22 лютого росЗМІ повідомляли, що Путін у Кремлі спілкується з чиновником з Китаю, поки росіяни чекають на його виступ у "Лужниках". Художній керівник Московського театру Олега Табакова Володимир Машков на початку концерту заявив, що "кожне століття для Росії починається з війни із Заходом".

Також 22 лютого росЗМІ писали, що на концерт за участю Путіна зігнали 200 тисяч росіян. Щоб зібрати більше людей, організатори пропонували громадянам по 500 рублів, а студентам пообіцяли теплі речі та звільнення від пар.