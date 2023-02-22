Поки росіяни чекають у "Лужниках": Путін у Кремлі спілкується з чиновником із Китаю, — росЗМІ

У ході переговорів представники КНР та РФ домовилися зміцнювати відносини між країнами, і треті сторони ніяк не зможуть перешкодити цьому.

Related video

Президент РФ Володимир Путін проводить зустріч із членом політбюро компартії Китаю Ван Ї, доки росіяни чекають на його концерт-мітинг у "Лужниках". Зустріч транслюється на державних телеканалах, про що повідомляє російське медіа Meduza.

У процесі переговорів лідер держави планує обговорити відносини Росії з Китаєм та сподівається зміцнити їх у майбутньому.

Такої думки дотримуються і в Китаї. Глава канцелярії комісії із закордонних справ ЦК Компартії Ван Ї зазначив, що країна готова найближчим часом працювати над політичною взаємодією та стратегічною співпрацею з РФ.

"Відносини РФ і КНР не спрямовані проти третіх країн, але й не піддаються тиску третіх країн", — заявив представник Китаю.

Сам Володимир Путін назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна своїм другом, і очікує з нетерпінням на його візит до Кремля. Портал The Wall Street Journal 21 лютого писав, що поїздку вже почали планувати, і відбудеться це ближче до квітня чи травня.

Тим часом у "Лужниках" уже розпочався мітинг-концерт, який відвідує Володимир Путін, пише Meduza. Відкрив його мистецький керівник Московського театру Олега Табакова Володимир Машков. Він заявив, що "кожне століття для Росії починається з війни із Заходом".

22 лютого росЗМІ писали, що на концерт за участю Путіна зігнали 200 тисяч росіян. Щоб зібрати більше людей, організатори пропонували громадянам по 500 рублів, а студентам пообіцяли теплі речі та звільнення від пар.

18 березня 2022 року під час виступу російського президента Володимира Путіна в "Лужниках", присвяченому восьмій річниці анексії Криму, раптово перервалася трансляція, замість якої включили записи Олега Газманова.