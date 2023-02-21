Президент Китаю Сі Цзіньпін збирається відвідати Путіна найближчими місяцями, — ЗМІ

Очікується, що китайський лідер використає візит до Москви, щоб підштовхнути РФ до мирних переговорів.

Related video

Лідер Китаю Сі Цзіньпін готується відвідати Москву в найближчі місяці, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією джерел, зустріч китайського та російського лідерів стане частиною просування "багатосторонніх мирних переговорів", де Китай говоритиме про незастосування ядерної зброї.

За даними співрозмовників видання, підготовка до візиту лідера Китаю до Москви ще перебуває на початковій стадії. Повідомляють, що Сі Цзіньпін може відвідати Москву наприкінці квітня — на початку травня.

На Заході до дипломатичної ініціативи Китаю ставляться скептично. Минулого тижня тут вперше почули про так званий мирний план Китаю, який окреслив в загальних рисах головний дипломат країни Ван І та на Мюнхенській конференції з безпеки. У ЄС поставилися до нього обережно, бо вважають, що без виведення ЗС РФ з території України він не спрацює.

До Росії сьогодні, 21 лютого прибув головний дипломат Китаю Ван І. Він зустрівся з секретарем Радбеза РФ Миколою Патрушевим. Патрушев, за повідомленням росЗМІ, вказав, що Росія та Китай виступають за справедливий світовий порядок і вітають зростання кількості держав, які обирають шлях суверенного розвитку.

У США стверджують, що Китай розглядає можливість передачі Росії летального озброєння. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції, передає The Guardian. Китайські офіційні особи поки що не прокоментували заяви американських колег.

У МЗС України повідомили, що ретельно вивчать мирний план Китаю, наголосив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він додав, що пріоритетом є формула миру, яку представив президент України Володимир Зеленський.