Кулеба пообіцяв досконало вивчити "мирний план" Китаю, але формула Зеленського в пріоритеті

Китайський дипломат Ван І розкрив деякі деталі мирного плану, який допоможе прискорити закінчення війни. У ЄС поставилися до цього обережно, адже без виведення військ ЗС РФ з України це нереально.

Related video

Мирний план Китаю щодо врегулювання ситуації в Україні візьмуть до уваги та вивчать деталі. На цьому наголосив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу після зустрічі Україна-НАТО-ЄС.

Китайський дипломат Ван І надав главі МЗС України деякі деталі мирного плану, який може допомогти прискорити закінчення війни. Проте, спочатку Україна має його вивчити та проаналізувати деталі.

"Він поділився зі мною основними елементами китайського плану миру. Я чекаю з нетерпінням отримання тексту... Необхідно вивчити деталі. Коли ми отримаємо цей документ, ми його вивчимо докладно та подивимося, які висновки є", — зазначив він.

Але, при цьому Дмитро Кулеба наголосив, що пріоритетом є формула миру, яку представив президент України Володимир Зеленський.

У ЄС також відреагували на пропозицію з боку Китаю, про що пише Handelsblatt. Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс висловив стурбованість щодо змісту мирного договору. Він вважає, що це спрацює лише у тому випадку, якщо армія РФ вийде з території України найближчим часом.

"Єдиний шлях до мирного плану — це повага суверенітету та кордонів України. Якщо ми почнемо з припущення, що кордони поважаються, то все пекло вирветься на волю", — заявив Тіммерманс.

Нагадаємо, 18 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки Дмитро Кулеба вже реагував щодо цього мирного плану Китаю. Він заявив, що сенс його обговорювати є, проте спочатку треба ознайомитись із його змістом.

Також 18 лютого голова Офісу закордонних справ ЦК Комуністичної партії Китаю Ван І заявив, що на початку повномасштабної війни в Україні російсько-українські переговори були зірвані третьою стороною.