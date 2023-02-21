Кулеба пообещал досконально изучить "мирный план" Китая, но формула Зеленского в приоритете

Китайский дипломат Ван И раскрыл некоторые детали "мирного плана", который поможет ускорить окончание войны. В ЕС отнеслись к этому с предосторожностью, ведь без вывода войск ВС РФ из Украины это нереально.

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Мирный план Китая по урегулированию ситуации в Украине возьмут во внимание и изучат детали. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга после встречи Украина-НАТО-ЕС.

Китайский дипломат Ван И предоставил главе МИД Украины некоторые детали мирного плана, который может помочь ускорить окончание войны. Однако, сначала Украина должна его изучить и проанализировать детали.

"Он поделился со мной основными элементами китайского плана мира. Я жду с нетерпением получить текст… Необходимо изучить детали. Когда мы получим этот документ, мы его изучим подробно и посмотрим, какие выводы есть", — отметил он.

Но, при этом Дмитрий Кулеба отметил, что приоритетом является формула мира, которую представил президент Украины Владимир Зеленский.

В ЕС также отреагировали на предложение со стороны Китая, о чем пишет Handelsblatt. Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил обеспокоенность касаемо содержания мирного договора. Он считает, что это сработает только в том случае, если армия РФ выйдет в территории Украины в ближайшее время.

"Единственный путь к мирному плану — это уважение суверенитета и границ Украины. Если мы начнем с предположения, что границы уважаются, то весь ад вырвется на волю", — заявил Тиммерманс.

Напомним, 18 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности Дмитрий Кулеба уже реагировал по поводу этого мирного плана Китая. Он заявил, что смысл его обсуждать есть, однако сначала нужно ознакомиться с его содержанием.

Также 18 февраля глава Офиса иностранных дел ЦК Коммунистической партии Китая Ван И заявил, что в начале полномасштабной войны в Украине российско-украинские переговоры были сорваны третьей стороной.