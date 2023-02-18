Китай анонсировал "мирный план" завершения войны в Украине: Кулеба ответил

По словам главы МИД Украины, КНР может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений РФ.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит смысла говорить о плане Китая по прекращению войны в Украине, не ознакомившись с ним. Об этом глава МИД сказал 18 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Не думаю, что есть смысл здесь говорить о китайском плане, не увидев его. Но чтобы не произошло, какой бы план не появился из разных уголков мира, мы должны всегда фокусироваться на одной вещи: даже если мы очень устали, мы не должны устать бороться за свободу", — сказал Кулеба.

На полях Мюнхенской конференции глава МИД Украины также сообщил, что Китай может внести свой вклад в сдерживание российской агрессии. По словам Кулебы, в МИД Украины ждут возможности пообщаться с китайскими коллегами.

"Мы считаем, что Китай может сыграть свою роль. Мы хотим, чтобы Китай сыграл свою роль. Роль, которая подтвердит основополагающий принцип как для Китая, так и для Украины", — сказал министр.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ни один мирный план не должен предполагать территориальных уступок со стороны Украины или любой другой страны мира.

Напомним, что 18 февраля глава Офиса иностранных дел ЦК Коммунистической партии Китая Ван И заявил, что в начале полномасштабной войны в Украине российско-украинские переговоры были сорваны третьей стороной.

Китайский дипломат также призвал европейских лидеров "всем начать спокойно думать, как остановить эту войну" и анонсировал обнародование официального документа, в котором будет изложена позиция его страны по данному вопросу.

Ранее Фокус также писал о том, что глава Республиканской партии в Сенате Соединенных Штатов Митч Макконнел заявил в интервью Fox News 16 февраля, что Китай объединился с Ираном, чтобы поддерживать Российскую Федерацию в войне против Украины.