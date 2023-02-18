Китай анонсував "мирний план" завершення війни в Україні: Кулеба відповів

За словами глави МЗС України, КНР може відіграти важливу роль у стримуванні агресивних намірів РФ.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить сенсу говорити про план Китаю щодо припинення війни в Україні, не ознайомившись із ним. Про це глава МЗС сказав 18 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції.

"Не думаю, що є сенс тут говорити про китайський план, не побачивши його. Але, щоб не сталося, який би план не з'явився з різних куточків світу, ми повинні завжди фокусуватися на одній речі: навіть якщо ми дуже втомилися, ми не повинні втомитися боротися за свободу", — сказав Кулеба.

На полях Мюнхенської конференції глава МЗС України також повідомив, що Китай може зробити свій внесок у стримування російської агресії. За словами Кулеби, у МЗС України чекають на можливість поспілкуватися з китайськими колегами.

"Ми вважаємо, що Китай може зіграти свою роль. Ми хочемо, щоб Китай зіграв свою роль. Роль, яка підтвердить основний принцип як для Китаю, так і для України", — сказав міністр.

Дмитро Кулеба наголосив, що жоден мирний план не повинен передбачати територіальних поступок з боку України чи будь-якої іншої країни світу.

Нагадаємо, що 18 лютого глава Офісу закордонних справ ЦК Комуністичної партії Китаю Ван І заявив, що на початку повномасштабної війни в Україні російсько-українські переговори були зірвані третьою стороною.

Китайський дипломат також закликав європейських лідерів "усім почати спокійно думати, як зупинити цю війну" та анонсував оприлюднення офіційного документа, в якому буде викладено позицію його країни з цього питання.

Раніше Фокус також писав про те, що глава Республіканської партії в Сенаті Сполучених Штатів Мітч Макконнел заявив в інтерв'ю Fox News 16 лютого, що Китай об'єднався з Іраном, щоб підтримувати Російську Федерацію у війні проти України.