Китай та Іран допомагають Росії воювати проти України, — голова республіканців у Сенаті

Лідер республіканців у Сенаті заявив, що недавній інцидент із аеростатом над територією Сполучених Штатів показує, що Пекін є явним противником Вашингтона.

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Глава Республіканської партії в Сенаті Сполучених Штатів Мітч Макконнел заявив, що Китай об'єднався з Іраном, щоб допомагати Росії воювати проти України.

Про це він заявив під час інтерв'ю на телеканалі Fox News.

Він нагадав нещодавній інцидент із аеростатом над територією Сполучених Штатів та заявив, що Пекін є явним противником Вашингтона.

Макконнел переконаний, що Китай об'єднав свої зусилля з Іраном, щоб допомогти Росії вести війну проти України.

"Вони об'єдналися з іранцями, щоб підтримати росіян у їхній війні проти України", — сказав він.

Крім того, Макконнел заявив, що США мають давні проблеми з комерційною взаємодією з Китаєм.

"Звичайно, у нас з ними були давні проблеми, з нашою комерційною взаємодією, з крадіжкою нашої інтелектуальної власності. Китайці нам не друзі", — сказав Макконнел.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільші нафтопереробні заводи Китаю PetroChina та Sinopec відновлять закупівлю російської сирої нафти за зниженими цінами після нетривалої паузи наприкінці 2022 року.

Крім того, раніше повідомлялося, що 15 лютого глава КНР Сі Цзіньпін висловив підтримку іранському режиму в протистоянні із Заходом і США. Сі Цзіньпін, зокрема, зазначив, що Китай підтримує Іран у "захисті національного суверенітету й опорі однобічності та залякуванню".