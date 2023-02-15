Китайські нафтопереробні заводи відновлюють закупівлю російської нафти, — ЗМІ

На тлі очікуваного попиту КНР великі імпортери PetroChina та Sinopec прагнуть збільшити прибуток. Російську нафту тепер продають на 13 доларів дешевше за нафту марки Brent, хоча два місяці тому різниця становила лише 7 доларів.

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Найбільші нафтопереробні заводи Китаю PetroChina та Sinopec відновлять закупівлю російської сирої нафти за зниженими цінами після нетривалої паузи наприкінці 2022 року перед набуттям чинності нафтовим ембарго ЄС. Про це повідомляє Reuters із посиланням на галузеві джерела.

Експортну нафтову суміш російської марки Urals, яку насамперед переважно експортували в Європу, зараз готуються постачати в Індію та КНР за знижкою.

Державні нафтопереробні заводи КНР отримали дозвіл на оптові закупівлі російського сирцю в торгових компаній, що суттєво скоротить витрати найбільших світових імпортерів сирої нафти й збільшить прибуток від її переробки.

Очікується, що до кінця лютого 2023 року танкери Aframax, NS Arctic і Crudemed привезуть компанії PetroChina близько 1,5 млн барелів сирої нафти Urals. Сировину привезуть на підприємства в Ціньчжоу (провінція Гуансі), що переробляє до 200 тисяч барелів на день. У своїх оцінках журналісти посилаються на інформацію з торгових джерел і моніторингові дані про переміщення суден сервісів Refinitiv і "Кплер".

Unipec, торговельний підрозділ провідного азійського нафтопереробного підприємства Sinopec, також планує відновити імпорт. Але про обсяг постачання поки не повідомляється.

"Ціни на нафту марки Urals значно нижчі від встановленої цінової стелі", — пояснив китайський нафтотрейдер, зазначивши своєчасність запланованих постачань на тлі очікуваного зростання попиту в КНР.

Urals, відвантаження якої заплановане на березень, торгується на 13 доларів дешевше порівняно з нафтою марки Brent. Кілька місяців тому російська нафта продавалася дорожче й на 7 доларів дешевше за Brent.

Китайська компанія Sinopec не закуповувала російську нафту з листопада минулого року, коли було надіслано 730 тисяч барелів, за даними Kpler.

За інформацією джерел, PetroChina та Unipec не порушують санкції. Водночас використовуються західні кораблі та страховка, дозволені в межах механізму, який країни G7 та Австралія розробили, щоб обмежити можливості РФ фінансувати війну в Україні.

Встановлена стеля цін передбачає, що компанії, які беруть участь в угодах, повинні пред'явити офіційним особам Сполучених Штатів документи, які підтверджують, що ціна на російську нафту не перевищує 60 доларів за барель.

Проте експерти говорять про те, що за рахунок посередників великі китайські компанії можуть приховати свої операції від контролю США.

"Це спосіб мінімізувати ризики, пов'язані з доставкою та страхуванням", — пояснив сінгапурський нафтотрейдер.

Ще одне джерело вказало на те, що транспортування та страхування залишаються головними складнощами, пов'язаними з торгівлею російською нафтою. Більшість фінансових установ і страховиків із РФ перебувають під санкціями, тому їм буде складно виплачувати страховку в разі аварій.

За даними Kpler, у грудні 2022 року імпорт нафти марки Urals до Китаю скоротився до 1,45 млн барелів, тоді як у серпні обсяги нафти, яку постачають, доходили до 9,67 млн. На думку трейдерів, у найближчі місяці постачання зростуть.

Нагадаємо, що РФ втрачає енергодоходи, через що дефіцит бюджету в січні був рекордним за останні чверть століття.

Раніше Фокус повідомляв, що Захід ввів ембарго на імпорт нафтопродуктів із РФ. Однак обмеження не поширюється на російські постачання в треті країни.