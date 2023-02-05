Минус 40 млрд в год: Запад ввел эмбарго на импорт нефтепродуктов из России

Запрет не распространяется на поставки РФ в третьи страны, поэтому ограничения не должны привести к резкому падению российского экспорта и скачку цен на нефть. Глава ОП Андрей Ермак, в свою очередь, утверждает, что Кремль потерял рынок на 40 млрд евро.

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Сегодня, почти год спустя после начала войны в Украине, Запад ввел практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт – основной источник доходов Кремля. Запрет не обошелся без исключений, главное из которых — потолок цен. Однако доля России на мировом энергетическом рынке сократится до 13% с 20%. Об этом пишет BBC.

К нефтепродуктам относятся бензин, мазут, солярка, керосин и другие продукты нефтепереработки из России. Решение о прекращении импорта нефтепродуктов из РФ Евросоюз принял еще в июне, и с тех пор искал альтернативный рынок. Считается, что эту нишу займут США и страны Ближнего Востока.

Эмбарго не касается поставок России в третьи страны, так что не ожидается, что оно приведет к резкому падению российского экспорта и скачку цен на нефть. Однако Запад надеется, что эмбарго ограничит цену российского сырья и поступления в бюджет, из которого Владимир Путин финансирует вторжение в Украину.

"ЕС с сегодняшнего дня прекращает покупать российские нефтепродукты и таким образом РФ теряет рынок на 40 миллиардов евро", — заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Однако из нефтяного эмбарго было сделано исключение для поставок по трубопроводу "Дружба" — ЕС запретил только морской импорт. Также исключение касается нефтяного и нефтепродуктового эмбарго. Это — потолок цен.

Последнее исключение лоббировали в США, чтобы не допустить обвала российского экспорта, всплеска мировых цен на нефть и усугубления инфляции в странах Запада.

"Я не предвижу серьезных потрясений. Некоторые сложности переходного периода неизбежны. Однако мировые маршруты поставок нефтепродуктов будут активно перекраиваться, а во второй половине года планируется ввод в строй значительных нефтеперерабатывающих мощностей", — сказал перед вступлением эмбарго в силу Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства (IEA), на прогнозы которого опираются в Европе и США.

По оценкам IEA, из-за эмбарго Кремль недосчитается около 1 триллиона долларов экспортных доходов к 2030 году, а доля России на мировом энергетическом рынке сократится до 13% с 20%. Потерянные для Кремля рынки займут США и страны Ближнего Востока.

В целом на Россию приходится 15% мирового рынка дизтоплива, и 80% до недавнего времени она поставляла в Европу. До войны в Украине половину всего дизтоплива Европа импортировала из России. Сейчас поставки обойдутся дороже.

Что касается России, то ей продавать нефтепродукты также будет сложнее, чем нефть, из-за дефицита танкеров. Индия и Китай, покупая нефть со скидкой, производят нефтепродукты самостоятельно.

"В первую очередь выигрывают страны с низким и средним уровнем доходов. Скидки помогают им защититься от роста цен на мировом энергетическом рынке, вызванного агрессией Путина против Украины", — сказала глава Минфина США Джанет Йеллен, комментируя новый потолок цен. По ее мнению, теперь Путин окажется перед выбором: " тратить деньги на войну или пустить их на поддержку дряхлеющей экономики".

По оценкам финского исследовательского центра CREA, Россия уже теряет около 160 миллионов евро в день от нефтяного эмбарго и потолка, а после вступления в силу эмбарго на нефтепродукты сумма ежедневных потерь вырастет еще на 120 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Россия использует для экспорта своей нефти на мировой рынок страны-посредники и фирмы-однодневки. Она продает свою нефть через страны-посредники: Малайзию, ОАЭ, Иран и Венесуэлу. И даже перекрашивает и переименовывает танкеры, перевозящие нефть, чтобы "спрятать концы в воду".