Мінус 40 млрд на рік: Захід ввів ембарго на імпорт нафтопродуктів із Росії

Заборона не поширюється на постачання РФ в треті країни, тому обмеження не повинні призвести до різкого падіння російського експорту та стрибка цін на нафту. Глава ОП Андрій Єрмак, зі свого боку, стверджує, що Кремль втратив ринок на 40 млрд євро.

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Сьогодні, майже через рік після початку війни в Україні, Захід ввів практично повне ембарго на російський нафтовий експорт – основне джерело доходів Кремля. Заборона не обійшлася без винятків, головний з яких — ціна. Проте частка Росії на світовому енергетичному ринку скоротиться до 13% із 20%. Про це пише ВВС.

До нафтопродуктів належать бензин, мазут, солярка, гас та інші продукти нафтопереробки з Росії. Рішення про припинення імпорту нафтопродуктів з РФ Євросоюз ухвалив ще в червні, і з того часу шукав альтернативний ринок. Вважається, що цю нішу займуть навіть країни Близького Сходу.

Ембарго не стосується постачання Росії в треті країни, тож не очікується, що воно призведе до різкого падіння російського експорту і стрибка цін на нафту. Проте Захід сподівається, що ембарго обмежить ціну російської сировини та надходження до бюджету, з якого Володимир Путін фінансує вторгнення в Україну.

"ЄС із сьогодні припиняє купувати російські нафтопродукти і так РФ втрачає ринок на 40 мільярдів євро", — заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Проте щодо нафтового ембарго було зроблено виняток для постачання трубопроводом "Дружба" — ЄС заборонив лише морський імпорт. Також виняток стосується нафтового та нафтопродуктового ембарго. Це стеля цін.

Останній виняток лобіювали у США, щоб не допустити обвалу російського експорту, спалаху світових цін на нафту та посилення інфляції у країнах Заходу.

"Я не передбачаю серйозних потрясінь. Деякі складності перехідного періоду неминучі. Однак світові маршрути поставок нафтопродуктів активно перекроюватимуться, а в другій половині року планується введення в дію значних нафтопереробних потужностей", — сказав перед набуттям ембарго чинності Фатіх Біроль, голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA), на прогнози якого спираються у Європі та США.

За оцінками IEA, через ембарго Кремль недорахується майже 1 трильйона доларів експортних доходів до 2030 року, а частка Росії на світовому енергетичному ринку скоротиться до 13% із 20%. Втрачені для Кремля ринки займуть США та країни Близького Сходу.

Загалом на Росію припадає 15% світового ринку дизпалива, і 80% донедавна вона постачала в Європу. До війни в Україні половину всього дизпалива Європа імпортувала з Росії. Зараз постачання коштують дорожче.

Що стосується Росії, то їй продавати нафтопродукти також буде складніше, ніж нафту через дефіцит танкерів. Індія та Китай, купуючи нафту зі знижкою, виробляють нафтопродукти самостійно.

"Насамперед виграють країни з низьким та середнім рівнем доходів. Знижки допомагають їм захиститися від зростання цін на світовому енергетичному ринку, викликаного агресією Путіна проти України", — сказала глава Мінфіну США Джанет Єллен, коментуючи нову стелю цін. На її думку, тепер Путін опиниться перед вибором: "витрачати гроші на війну або пустити їх на підтримку старіючої економіки".

За оцінками фінського дослідницького центру CREA, Росія вже втрачає приблизно 160 мільйонів євро на день від нафтового ембарго та стелі, а після набуття чинності ембарго на нафтопродукти сума щоденних втрат зросте ще на 120 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Росія використовує для експорту своєї нафти на світовий ринок країни-посередниці та фірми-одноденки. Вона продає свою нафту через країни-посередниці: Малайзію, ОАЕ, Іран та Венесуелу. І навіть перефарбовує та перейменовує танкери, які перевозять нафту, щоб "сховати кінці у воду".