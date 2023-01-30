РФ знайшла спосіб, як торгувати нафтою попри на ембарго, — ЗМІ

За інформацією медіа, Росія використовує для експорту своєї нафти на світовий ринок країни-посередники та фірми-одноденки.

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Російська Федерація навчилася "обминати" європейські санкції, пов'язані з нафтовим бізнесом, і робить це в промислових масштабах. Про це пише The Economist.

За інформацією медіа, на економіці РФ негативно позначився лише перший пакет антиросійських санкцій, який США та західні країни-партнери запровадили через повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну. Потім країна-агресор знайшла шляхи, які дозволили "обійти" обмеження та продовжити торгувати нафтою на світовому ринку.

В основному зараз експорт нафти здійснюється завдяки "сірому ринку". Нафтотрейдерами стали "невідомі посередники", які раніше не мали справи з таким бізнесом.

Крім того, багато країн досі готові купувати в Росії "чорне золото". Як і очікувалося, Китай та Індія забирають більшу частину барелів, на які поширюється ембарго.

Також Росія продає свою нафту через країни-посередники: Малайзію, ОАЕ, Іран і Венесуелу. Щоб така торгівля нафтою стала здійсненною, \в Дубаї, наприклад, відкриваються десятки російських фірм-одноденок. Крім того, напівлегальні танкери з російською нафтою часто перефарбовують і перейменовують, щоб їхні маршрути було важче відстежити.

Але більшість російської нафти проходить через "сірі" мережі, які не визнають цінової стелі, але не є незаконними, оскільки доставляють вантаж до країн, які не схвалили рішення країн-партнерів України про санкції для РФ і не користуються західноєвропейськими логістичними маршрутами.

Зараз Росія може використати 360 із лишком суден, що еквівалентно 16% світових запасів танкерів для сирої нафти, резюмує медіа у своєму розслідуванні.

Нагадаємо, 27 січня Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ на пів року. Перші санкції щодо Росії були введені у 2014 році, коли та окупувала Крим і розпочала війну в Україні, та суттєво розширені у 2022 році після повномасштабного вторгнення.

Фокус також писав про те, що президент РФ Володимир Путін захотів розширити межі нафтового шельфу в Арктиці. За даними західних експертів, на континентальному шельфі в Північному Льодовитому океані видобувається до 90% російського газу та майже 60% нафти.