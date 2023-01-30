РФ нашла способ, как торговать нефтью, несмотря на эмбарго, — СМИ

По информации медиа, Россия использует для экспорта своей нефти на мировой рынок страны-посредники и фирмы-однодневки.

Related video

Российская Федерация научилась "обходить" европейские санкции, связанные с нефтяным бизнесом, и делает это в промышленных масштабах. Об этом пишет The Economist.

По информации медиа, на экономике РФ негативно отразился только первый пакет антироссийских санкций, который США и западные страны-партнеры ввели из-за полномасштабного вторжения ВС в Украину. В дальнейшем страна-агрессор нашла пути, которые позволили "обойти" ограничения и продолжить торговать нефтью на мировом рынке.

В основном сейчас экспорт нефти осуществляется, благодаря "серому рынку". Нефтетрейдерами стали "неизвестные посредники", которые раньше не имели дела с такого рода бизнесом.

Кроме того, многие страны до сих пор готовы закупать у России "черное золото". Как и ожидалось, Китай и Индия забирают большую часть баррелей, на которые распространяется эмбарго.

Также Россия продает свою нефть через страны-посредники: Малайзию, ОАЭ, Иран и Венесуэлу. Чтобы такая торговля нефтью стала осуществимой, в Дубае, к примеру, открываются десятки российских фирм-однодневок. Кроме того, полулегальные танкеры с российской нефтью часто перекрашивают и переименовывают, чтобы их маршруты было труднее отследить.

Но большая часть российской нефти проходит через "серые" сети, которые не признают ценовой потолок, но не являются незаконными, поскольку доставляют груз в страны, не одобрившие решение стран-партнеров Украины о санкциях для РФ и не пользуются западноевропейскими логистическими маршрутами.

Сейчас Россия может использовать 360 с лишним судов, что эквивалентно 16% мировых запасов танкеров для сырой нефти, резюмирует медиа в своем расследовании.

Напомним, 27 января Евросоюз продлил экономические санкции против РФ на полгода. Первые санкции в отношении России были введены в 2014 году, когда та оккупировала Крым и начала войну в Украине, и существенно расширены в 2022 году, после полномасштабного вторжения.

Фокус также писал о том, что президент РФ Владимир Путин захотел расширить границы нефтяного шельфа в Арктике. По данным западных экспертов, на континентальном шельфе в Северном Ледовитом океане добывается до 90% российского газа и почти 60% нефти.