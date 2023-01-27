Путин захотел расширить границы нефтяного шельфа в Арктике: у Канады и Дании есть претензии

По данным западных экспертов, на континентальном шельфе в Северном Ледовитом океане добывается до 90% российского газа и почти 60% нефти. НАТО проводит в регионе учения из-за расширения военной инфраструктуры РФ.

Related video

Президент России Владимир Путин провел 27 января переговоры с постоянными членами совета безопасности. Главный вопрос — внешняя граница континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане, сообщили в Кремле.

В дискуссии участвовали несколько высокопоставленных лиц, включая секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу и главу внешней разведки Сергея Нарышкина.

"У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане", — привела пресс-служба короткую реплику президента.

Агентство Reuters дополняет, что на совещании у Путина речь шла об усилиях России по расширению внешних границ шельфа. В 2021 году Россия подала заявку в ООН по изменению границ шельфа, который содержит крупные запасы нефти и газа.

Москва заявила, что ей нужно гораздо больше морского дна в Арктике. Такой шаг имеет последствия для Канады и Дании, у которых есть свои претензии на эту территорию.

"Соседей России по Арктике все больше беспокоят амбиции Москвы в стратегически важном регионе после того, как в феврале прошлого года она направила в Украину десятки тысяч военных. В последние годы члены НАТО активизировали военные учения в Арктике, поскольку Россия расширила и обновила военную инфраструктуру в регионе", — отмечает Reuters.

Запасы углеводородов в арктической зоне России

Арктическая зона России имеет протяженность до 5 миллионов квадратных километров — вдоль берегов Баренцева, Карского морей, моря Лаптевых, Восточносибирского и Чукотского морей до Берингова пролива.

В Арктике добывают около 90% российского газа и почти 60% нефти, там располагается до 2/3 российских нефтегазовых месторождений, говорят западные эксперты.

Минэнерго России в апреле 2021 года заявило о невозможности активной добычи нефти на шельфе до 2035 года. Такой прогноз пояснили отсутствием нужных технологий в России и в мире. Имеющиеся технологии позволяют разрабатывать шельф, но процесс будет нерентабельным при цене нефти ниже $80–90 за баррель.

Углеводородные ресурсы арктического шельфа оценили в 83 млрд тонн топлива, до 80% приходится на Баренцево и Карское моря.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко признавал влияние западных санкций на развитие нефтедобычи на шельфе.

"Разведывательные скважины могут стоить сотни миллионов долларов. Еще одна большая проблема – это западные санкции, опыт бурения в Арктике у российских компаний довольно ограниченный", – говорил аналитик.

Напомним, что Польша и Норвегия 26 сентября прошлого года подписали контракт на поставку 2,4 млрд кубометров газа в год с норвежского континентального шельфа.

Страны G7 в марте 2023 года хотят пересмотреть потолок для цены на нефть из России. 5 декабря вступило в силу эмбарго на ввоз российской нефти в ЕС. Страны G7 и Австралия решили ограничить цену российской нефти до 60 долларов за баррель.