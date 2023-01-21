Нефть под колпаком: G7 и ЕС хотят ввести два потолка цен на нефтепродукты из РФ

Планируется, что один потолок цен будет действовать для продукции, которая торгуется с премией к сырой нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут).

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Представители стран G-7 в марте 2023 года пересмотрят уровень предельной цены на российские нефтепродукты, учитывая возможные изменения на рынке после введения санкций. Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что еще в декабре прошлого года страны G-7, Европейский Союз и Австралия согласовали введение "потолка цен" на российскую нефть, экспортируемую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.

С 5 февраля 2023 года коалиция планирует, что будет действовать сразу два "потолка цен": один — для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, например дизельное топливо или бензин, а другой — для продуктов, которые торгуются с дисконтом к сырой нефти, таких как мазут.

"Представители согласились, что такой подход позволит лучше откалибровать политику установления предельных цен на нефтепродукты, учитывая широкий диапазон рыночных цен, по которым торгуют этими продуктами", — сказано в сообщении.

При этом в Минфине США считают, что у верхнего предела цены на нефть есть две цели: сократить доходы России путем больших скидок на ее нефть, которую покупают крупные экономики, такие как Китай и Индия, и обеспечить мировые рынки нефти.

Напомним, 5 декабря, когда в силу вступило эмбарго на ввоз нефти из РФ в Европу, страны G7 и Австралия подписали соглашение о граничной цене российской нефти на уровне 60 долл./баррель. Как сообщало издание AP News суть ограничений в том, что теперь страховые компании и другие фирмы, которым необходимо отгружать нефть, смогут иметь дело с российской нефтью только если цена на нефть будет на уровне или ниже указанного потолка.

Однако потолок в размере 60 долларов не отразил ожиданий Украины и ряда ее партнеров. Так, президент Владимир Зеленский в начале декабря 2022 года заявил, что такое решение считает несерьезным и слабой позицией. По его мнению, если ограничение цены нефти РФ будет 60 долларов вместо тридцати, о которых говорили Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 млрд долларов.

При этом, как рассказал Фокусу экономист Виталий Шапран, оптимальная цена для российской нефти – не выше 40 долларов за баррель.

"Когда рынок приучат к новому ценовому ориентиру и, если россияне и дальше будут угрожать безопасности в регионе, думаю, наши партнеры без колебаний могут продвинуться до отметки $40, а затем и $30", — объяснил эксперт.

Ранее Фокус рассказывал, что эмбарго со стороны Европы вынудило Россию сократить экспорт "черного золота", а потом ввести масштабные скидки на свою эталонную нефть марки Urals. По этим причинам выручка РФ от продажи нефти упала на $3 млрд за месяц, до $12,6 млрд.