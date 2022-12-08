Лишить Кремль денег на войну: какой на самом деле нужен потолок цен на нефть из России

Страны G7 и Австралия согласовали ценовой потолок для российской нефти на уровне 60 долл. за баррель. Впрочем, такая цена все еще позволяет РФ получать от торговли нефтью миллиарды, а значит, и продолжать войну в Украине.

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Оптимальная цена для российской нефти – не выше 40 долларов за баррель. Об этом Фокусу сообщил экономист Виталий Шапран.

"Оптимально – $30-40 в долгосрочной перспективе. Пока проект только стартовал. Московских нужно выдрессировать, приучить к ценовому максимуму. Сейчас они стоят перед выбором продавать по цене $63,85 (рыночная цена URALS на 12:00 по Киеву 5 декабря) или согласиться на $60 и увеличить объемы. Если они не согласятся, то 30-40% нефти, а это около 80 млн тонн в год, нужно будет либо выливать, либо консервировать скважины. Когда рынок приучат к новому ценовому ориентиру и, если россияне и дальше будут угрожать безопасности в регионе, думаю, наши партнеры без колебаний могут продвинуться до отметки $40, а затем и $30", — уверен Виталий Шапран.

Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова, уверен, что решение стран установить потолок в размере 60 долларов за баррель, следует пересмотреть.

Важно

Нефтяное дно Путина. Как цена нефти повлияет на ведение Россией войны

"По меньшей мере, два фактора указывают на аномальность принятого решения. Во-первых, медиана цены на российскую нефть за последние десять лет составляет $69,54 за баррель, что всего на 14% выше установленного потолка. Важно заметить, что практика понижающих прайс-кепов предполагает установку минимум 50% дисконта от среднего значения за определенный период времени. Потолок для российской нефти должен быть на уровне $35 за баррель. В течение второй половины ноября фактическая цена сбыта российской нефти составляла $52 за баррель, что всего на 13% меньше установленного потолка. Таким образом, в ближайшую неделю индикатив российского Urals – вырастет и подожмет потолок в $60 за баррель, что приведет к минимальным убыткам для бюджета государства-агрессора на уровне 1% ВВП", — прокомментировал Максим Белявский.

По его мнению, G7 должны быть готовы к реализации радикального сценария, а именно – к снижению ценового ограничения до $30-35/баррель. "Это приведет к дефициту бюджета государства-агрессора на уровне 5-7% и уменьшит выручку на $90 млрд.", — сообщил Фокусу Максим Белявский.

Как ранее сообщалось, в Минэкономики говорят, что Украина намерена добиться пересмотра уровня ограничения цен – снижения до 30-35 долл.

Ранее Фокус писал, что Евросоюз, G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть. Компании указанных стран теперь не смогут оказывать брокерские, страховые и другие услуги для морской перевозки нефти из РФ в третьи страны, если ее не продали по цене ниже потолка.

Напомним, в Кремле уже заявили, что будут продавать свою нефть только по рыночной цене, в противном случае, там готовы сократить добычу нефти.