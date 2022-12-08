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Економіка

Позбавити Кремль грошей на війну: яка насправді потрібна стеля цін на нафту з Росії

гроші, продаж нафти, російська нафта
Фото: iStock | Якщо не знизити ціну на нафту з РФ, агресор заробить 90 млрд доларів

Країни G7 та Австралія погодили цінову стелю для російської нафти на рівні 60 дол. за барель. Втім, така ціна все ще дозволяє РФ отримувати від торгівлі нафтою мільярди, а отже, і продовжувати війну в Україні.

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Оптимальна ціна для російської нафти — не вища за 40 доларів за барель. Про це Фокусу повідомив економіст Віталій Шапран.

"Оптимально — $30-40 у довгостроковій перспективі. Поки що проєкт тільки стартував. Московських потрібно видресувати, привчити до цінового максимуму. Зараз вони стоять перед вибором продавати за ціною $63,85 (ринкова ціна URALS на 12:00 за Києвом 5 грудня) або погодитися на $60 і збільшити обсяги. Якщо вони не погодяться, то 30-40% нафти, а це близько 80 млн тонн на рік, потрібно буде або виливати, або консервувати свердловини, коли ринок привчать до нового цінового орієнтиру і, якщо росіяни й надалі будуть загрожувати безпеці в регіоні, думаю, наші партнери без вагань можуть просунутися до позначки $40, а потім і $30", — упевнений Віталій Шапран.

Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова, упевнений, що рішення країн встановити стелю у розмірі 60 доларів за барель слід переглянути.

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"Принаймні, два фактори вказують на аномальність прийнятого рішення. По-перше, медіана ціни на російську нафту за останні десять років становить $69,54 за барель, що всього на 14% вище за встановлену стелю. Важливо зауважити, що практика знижуючих прайс- кепів передбачає встановлення мінімум 50% дисконту від середнього значення за певний період часу. Стеля для російської нафти повинна бути на рівні $35 за барель. Протягом другої половини листопада фактична ціна збуту російської нафти становила $52 за барель, що всього на 13% менше встановленої стелі. Таким чином, найближчого тижня індикатив російського Urals — зросте і підіб'є стелю $60 за барель, що призведе до мінімальних збитків для бюджету держави-агресора на рівні 1% ВВП", — прокоментував Максим Белявський.

На його думку, G7 мають бути готовими до реалізації радикального сценарію, а саме — до зниження цінового обмеження до $30-35/барель. "Це призведе до дефіциту бюджету держави-агресора на рівні 5-7% і зменшить виторг на $90 млрд", — повідомив Фокусу Максим Белявський.

Як раніше повідомлялося, у Мінекономіки кажуть, що Україна має намір домогтися перегляду рівня обмеження цін — зниження до 30-35 дол.

Раніше Фокус писав, що Євросоюз, G7 та Австралія погодили стелю цін на російську нафту. Компанії зазначених країн тепер не зможуть надавати брокерські, страхові та інші послуги для морського перевезення нафти з РФ до третіх країн, якщо її не продали за ціною, нижчою від стелі.

Нагадаємо, в Кремлі вже заявили, що продаватимуть свою нафту тільки за ринковою ціною, інакше там готові скоротити видобуток нафти.