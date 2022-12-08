Позбавити Кремль грошей на війну: яка насправді потрібна стеля цін на нафту з Росії

Країни G7 та Австралія погодили цінову стелю для російської нафти на рівні 60 дол. за барель. Втім, така ціна все ще дозволяє РФ отримувати від торгівлі нафтою мільярди, а отже, і продовжувати війну в Україні.

Related video

Оптимальна ціна для російської нафти — не вища за 40 доларів за барель. Про це Фокусу повідомив економіст Віталій Шапран.

"Оптимально — $30-40 у довгостроковій перспективі. Поки що проєкт тільки стартував. Московських потрібно видресувати, привчити до цінового максимуму. Зараз вони стоять перед вибором продавати за ціною $63,85 (ринкова ціна URALS на 12:00 за Києвом 5 грудня) або погодитися на $60 і збільшити обсяги. Якщо вони не погодяться, то 30-40% нафти, а це близько 80 млн тонн на рік, потрібно буде або виливати, або консервувати свердловини, коли ринок привчать до нового цінового орієнтиру і, якщо росіяни й надалі будуть загрожувати безпеці в регіоні, думаю, наші партнери без вагань можуть просунутися до позначки $40, а потім і $30", — упевнений Віталій Шапран.

Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова, упевнений, що рішення країн встановити стелю у розмірі 60 доларів за барель слід переглянути.

Важливо

Нафтове дно Путіна. Як ціна нафти вплине на ведення Росією війни

"Принаймні, два фактори вказують на аномальність прийнятого рішення. По-перше, медіана ціни на російську нафту за останні десять років становить $69,54 за барель, що всього на 14% вище за встановлену стелю. Важливо зауважити, що практика знижуючих прайс- кепів передбачає встановлення мінімум 50% дисконту від середнього значення за певний період часу. Стеля для російської нафти повинна бути на рівні $35 за барель. Протягом другої половини листопада фактична ціна збуту російської нафти становила $52 за барель, що всього на 13% менше встановленої стелі. Таким чином, найближчого тижня індикатив російського Urals — зросте і підіб'є стелю $60 за барель, що призведе до мінімальних збитків для бюджету держави-агресора на рівні 1% ВВП", — прокоментував Максим Белявський.

На його думку, G7 мають бути готовими до реалізації радикального сценарію, а саме — до зниження цінового обмеження до $30-35/барель. "Це призведе до дефіциту бюджету держави-агресора на рівні 5-7% і зменшить виторг на $90 млрд", — повідомив Фокусу Максим Белявський.

Як раніше повідомлялося, у Мінекономіки кажуть, що Україна має намір домогтися перегляду рівня обмеження цін — зниження до 30-35 дол.

Раніше Фокус писав, що Євросоюз, G7 та Австралія погодили стелю цін на російську нафту. Компанії зазначених країн тепер не зможуть надавати брокерські, страхові та інші послуги для морського перевезення нафти з РФ до третіх країн, якщо її не продали за ціною, нижчою від стелі.

Нагадаємо, в Кремлі вже заявили, що продаватимуть свою нафту тільки за ринковою ціною, інакше там готові скоротити видобуток нафти.