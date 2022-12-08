Нафтове дно Путіна. Як ціна нафти вплине на ведення Росією війни

У грудні в ЄС набуло чинності ембарго на танкерну нафту з Росії. Також країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю для російської нафти на рівні $60 за барель. Ці заходи покликані зменшити надходження валюти до бюджету Росії, що може вплинути на воєнні плани Путіна.

Related video

Доходи Росії від експорту нафти знижуватимуться. Принаймні на це розраховують країни Євросоюзу, які з 5 грудня ввели в дію ембарго на російську танкерну нафту (зберігається імпорт російської нафти трубопроводом "Дружба" — близько 10% обсягів, які раніше імпортували з РФ країни ЄС). Придбати російську сировину поки дозволено лише Болгарії, Угорщині, Чехії та Словаччині, оскільки вони все ще у пошуку альтернативних способів постачання нафти. "До війни Росії в Україні Євросоюз сильно залежав від експорту російської нафти. У 2021 році ЄС імпортував із Росії сиру нафту та нафтопродукти на суму 74,8 мільярда доларів", — пише Aljazeera.

Ембарго Європи. Звідки йде нафта до країн ЄС і кому продасть нафту Путін

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що Росія може постати перед труднощами під час пошуку нових ринків для своєї нафти у зв'язку з наявним ембарго Європи. Видобуток нафти у РФ може впасти майже на 2 мільйони барелів на день до кінця березня в порівнянні з довоєнним рівнем і, в середньому, становитиме лише 9,6 мільйона барелів на день у 2023 році.

На думку Максима Білявського, провідного експерта енергетичних програм Центру Разумкова, російський бюджет може втратити до $50 млрд, але спробує зберегти прибуток у сумі $45 млрд від постачання нафти до Азійсько-Тихоокеанського регіону.

"Втім, навіть для досягнення такого прибутку агресору доведеться зробити великий масив. Насамперед скласти портфель довгострокових контрактів, який на сьогодні порожній, адже багато споживачів побоюються санкцій. По-друге, розблокувати пропускну спроможність своєї залізниці у напрямку Китаю та забезпечити танкерний флот із 300 суден, нині укомплектований лише на 80%. Водночас більшість флоту — це неліквідні транспортні судна, які у разі їх подальшої експлуатації без належного ремонту можуть призвести до різних наслідків, зокрема до неконтрольованих розливів нафти", — вважає Максим Білявський.

[ + – ] Росія точно спробує продати більше нафти Китаю, куди РФ продала у 2021 понад 30% обсягу своєї нафти

У країнах ЄС давно готувалися до повної відмови від російської нафти — там нафтопереробні заводи вже замінюють російську нафту норвезькою, саудівською, британською та американською нафтою. Наприклад, на початку серпня перший танкер з американською нафтою прибув до німецького порту Росток, пише Reuters.

Максим Білявський упевнений: заміщення російської нафти у розрізі ринку ЄС пройде повною мірою. "Серед країн-експортерів ЄС є і будуть Саудівська Аравія, Норвегія, Бразилія, Ірак, Казахстан. Хочу звернути увагу, що у 2022 році з'явилися нові гравці на ринку ЄС, зокрема це Ангола — зараз з цієї держави надходить 0,2 млн барелів на добу. Цей обсяг зростатиме. Цілком ймовірно, що нафта надходитиме з Венесуели теж. Загалом, на дефіцит нафти чекати не варто", — зазначає експерт.

Важливо

Нафтове ембарго країн Заходу проти Росії набуло чинності: які зміни чекають ринок

Сама Росія змушена тепер вести постійні пошуки можливості позбутися видобутої нафти, зокрема через укладення контрактів із покупцями з Азії.

Втрати Росії від ембарго на її нафту в ЄС точно будуть, хоча РФ намагатиметься продати ці обсяги в країни Азії.

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран каже, що результатом запровадженого нещодавно Євросоюзом ембарго на російську нафту стане ситуація, коли Росії просто не буде куди збути 30-40% видобутої нафти. У такій ситуації Кремль посилено шукатиме нові ринки, а також сподіватиметься на продаж своєї нафти Китаю.

"КНР у 2021 році купували у них 70 млн тонн, максимум, що вони можуть купити у 2022 році, це приблизно 100 млн тонн, загальний експорт РФ становить 230 млн тонн. Так що 30-40% валютного виторгу не буде. Можливо, вони намагатимуться возити нафту до Індії, але фрахт танкерів з Балтійського моря до Індійського океану зріс у ціні за місяць з 10 до 15 млн. Так що новий збут — це досить непроста річ, вона обмежена платоспроможністю покупця та логістикою. Зараз вони намагаються розширити пропускну можливість здатність нафтопроводів у КНР, але цей процес не буде швидким", — вважає Віталій Шапран.

Чому 60 доларів? Як стеля нафтових цін може вплинути на фінанси агресора

Того ж дня 5 грудня, коли набуло ембарго на ввезення нафти з РФ до Європи, країни G7 та Австралія підписали угоду про граничну ціну російської нафти на рівні 60 дол/барель. Суть у тому, що тепер страхові компанії та інші фірми, яким необхідно відвантажувати нафту, зможуть мати справу з російською нафтою тільки, якщо ціна на нафту буде на рівні або нижчою за вказану стелю. "Більшість страховиків перебувають у ЄС або Великій Британії, і від них може знадобитися участь в обмеженні", — пише AP News.

Важливо

Везуть нафту з РФ: коли запрацює стеля цін на нафту і чому Мальта, Греція та Кіпр проти

Стеля в розмірі 60 доларів не відобразила очікувань України та низки її партнерів. Президент Володимир Зеленський зазначив, що таке рішення вважає несерйозним та слабкою позицією. На його думку, якщо обмеження ціни нафти РФ буде 60 доларів замість тридцяти, про які говорили Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає за рік близько 100 млрд доларів.

[ + – ] Президент Володимир Зеленський упевнений, що стелю цін на російську нафту треба знижувати

Експерти, опитані Фокусом, також вважають, що стеля цін на російську нафту варто зробити нижче. " Оптимально — $30-40 у довгостроковій перспективі. Поки проєкт тільки стартував. Зараз росіяни стоять перед вибором, продавати за ціною $63,85 (ринкова ціна URALS на 12:00 за Києвом 5 грудня) або погодитися на $60 і збільшити обсяги. Якщо вони не погодяться, то 30-40% нафти, а це близько 80 млн тонн на рік, потрібно буде або виливати, або консервувати свердловини. Коли ринок привчать до нового цінового орієнтира і якщо росіяни й надалі загрожуватимуть безпеці в регіоні, думаю, наші партнери без вагань можуть просунутися до позначки $40, а потім і $30", — вважає Віталій Шапран.

[ + – ] Великі страхові відмовляться від контрактів зі страхування перевезень нафти, якщо ціна такої нафти буде вищою за 60 доларів за барель Фото: wikipedia

За словами Максима Білявського, медіана ціни на російську нафту за останні десять років становить $69,54 за барель, що всього на 14% вище за встановлену країнами цінову стелю. "Стеля для російської нафти повинна бути на рівні $35 за барель. Протягом другої половини листопада фактична ціна збуту російської нафти становила $52 за барель, що на 13% менше від встановленої стелі. Так, найближчого тижня індикатив російського Urals — зросте і підіб'є стелю. $60 за барель, що призведе до мінімальних збитків для бюджету держави-агресора на рівні 1% ВВП", — каже Білявський.

На думку експерта, G7 мають бути готовими до реалізації радикального сценарію, а саме — зниження цінового обмеження до $30-35/барель. "Це призведе до дефіциту бюджету держави-агресора на рівні 5-7% і зменшить виторг на $90 млрд", — вважає Максим Білявський.

Обхід санкцій. Чи може Росія заробити більше всупереч стелі цін

У самій Росії, зрозуміло, рішенням країн G7 про ціну цін незадоволені і вже заявили про підготовку рішення про повну заборону на продаж нафти в країни, які підтримали цінову стелю, зокрема через посередників.

Найімовірніше, Росія спробує спровокувати на ринку нафти дефіцит, щоб ціни підскочили, і тоді продати свої обсяги в обхід санкцій, можливо, вже за готовими сірими схемами. "Покупці в Китаї та Індії можуть не погодитися з обмеженням, тоді як Росія чи Китай можуть спробувати створити своїх власних страхових компаній, щоб замінити тих, які заборонені в США, Великій Британії та Європі. Росія також може продавати нафту неофіційно, використовуючи танкери" "Темного флоту" з незрозумілими власниками, як це роблять Венесуела та Іран. Нафту можна буде перекачувати з одного корабля на інший і змішувати з нафтою аналогічної якості, щоб приховати її походження", — пише видання AP News.

[ + – ] Росія спробує маніпулювати з надією вплинути на нафтовий ринок, щоб там ціни зросли так, як уже було з природним газом Фото: Anadolu

"Може бути ситуація ігнорування граничної ціни, поки немає однозначного розуміння, як контролюватимуть виконання цієї стелі. Якщо хтось купує на мільярди доларів, на етапі закупівлі, якщо є можливість, то заблокувати рахунки такого покупця, тоді механізм працюватиме. Якщо буде переслідування порушників санкцій, то можна буде говорити про те, що вони працюють", — зазначив у коментарі Фокусу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Важливо

Стеля цін на нафту з РФ: Москва придумала 3 варіанти відповіді ЄС і G7, — росЗМІ

Фактично зараз багато залежить від бажання та можливостей західних країн припиняти нелегальні схеми купівлі російської нафти. Максим Білявський наголосив: важливо запровадити кримінальне покарання за обхід санкцій.

Що стосується впливу обмеження цін на російську нафту на загальну цінову ситуацію на ринку нафти, то спочатку очікується різкий стрибок цін через невизначеність через граничну ціну. Але потім ситуація має стабілізуватися, хоча РФ і робитиме різні маніпулятивні дії у спробі забезпечити істерію на нафтовому ринку.

[ + – ] Ціна нафти якщо й зростає, то не надто жваво, — останній пік зростання був у березні, тоді ціна за барель Brent перевищила 127 дол. Фото: bloomberg.com

"Ідеальний результат санкцій — виведення російської нафти з глобального ринку, і таку мету абсолютно реально досягти. Наприклад, за подібним сценарієм виводилися обсяги венесуельської нафти. Однак, у випадку з Росією, тут йдеться про позбавлення терористів можливостей фінансувати злочини проти людства", — зазначив Максим Білявський.