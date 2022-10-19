Везуть нафту з РФ: коли запрацює стеля цін на нафту і чому Мальта, Греція та Кіпр проти

Євросоюз затвердив на початку жовтня восьмий пакет санкцій проти РФ. Як він впливатиме на економіку агресора і чому не всі європейські країни готові вдатися до посилення санкцій.

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ЄС та країни G7 з 5 грудня заборонять банкам, страховим компаніям та портам фінансувати купівлю та продаж нафти з Росії, страхувати вантажі на суднах або вивантажувати їх, якщо ціна нафти на борту судна перевищує рівень, встановлений ЄС. Це має вплинути на обсяги експорту нафти морським шляхом із РФ, відповідно, знизивши валютний виторг агресора від поставок "чорного золота".

Як раніше повідомляв Фокус, затверджений ЄС восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає обмеження цін на нафту, чергові заборони на імпорт та експорт продукції металургії та машинобудування, сталі, дерева, авіації, пластмас та хімічної продукції на суму 7 млрд євро. Вказані заходи покликані суттєво зменшити можливості РФ фінансувати агресію проти України.

"Думаю, що санкції проти металургів із РФ остаточно зупинять цю галузь у сегменті чорної металургії, яка вже зараз частково сидить на субсидіях. Щодо обмежень цін на нафту і газ, то вважаю, що ЄС може претендувати на те, щоб диктувати свою політику цін РФ, і водночас розраховувати на ціни на рівні собівартості", — вважає член Ради НБУ Віталій Шапран.

В іноземних ЗМІ останнім часом неодноразово зазначалося, що кілька європейських країн виступають або проти стелі цін на російську нафту, або за послаблення умов для себе щодо постачання морем російської сирої нафти. Зокрема, йдеться про такі країни як Кіпр, Греція та Мальта, яким у результаті дозволили здійснювати постачання російської нафти до Азії. Також добре відома позиція Угорщини, яка намагається домогтися не лише особливих умов щодо постачання нафти і газу з Росії, всупереч чинним в ЄС заборонам, а й взагалі виступає за скасовування низки санкцій ЄС проти Росії.

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Мальта, Греція і Кіпр, чий танкерний флот перевозить більшу частину російської нафти, були стурбовані впливом обмеження цін на нафту на їх судноплавні галузі. Це призвело до деяких поступок щодо цих країн. Наприклад, у проєкті (документі про санкції) згадується система моніторингу Комісії, яка оцінюватиме методи обходу санкцій, такі як зміна прапора судів. Якщо Комісія виявить "значну втрату бізнесу" через ці уникливі практики, вона "запропонує заходи щодо пом'якшення" впливу цих методів, щоб відійти від встановленої стелі цін на нафту", — пише видання Politiko.

Опір Угорщини та Кіпру не є тим гальмом, яке здатне вплинути на загальні настрої в Європі. Якщо обмеження цін на нафту схвалено, то потім воно діятиме багато років і після війни, це повинні усвідомлювати у РФ, поки ми бачимо, що такого усвідомлення немає, як і еквівалентного попиту на російські енергоносії з боку КНР. Такий стан справ просто призведе до того, що нафтова та газова галузь Росії згодом самі потребуватимуть дотацій, хоча зараз датують 50% економіки агресора", — каже Віталій Шапран.

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Істотному зниженню обсягів експорту російської нафти заважає позиція Індії, яка не збирається зупиняти покупки нафти з РФ.

"Росія, яка ніколи не була великим постачальником нафти в Індію, стала третім за величиною постачальником нафти в Нью-Делі у 2023 фінансовому році, оскільки вона скуповувала поставки, від яких відмовилися багато країн через вторгнення Москви до України. Індія здебільшого, залежить від імпорту для задоволення внутрішніх потреб. Близько 85% потреби Індії в нафті задовольняється коштом імпорту сирої нафти. Зараз Індія отримує російську нафту із середньою знижкою близько 15-20 доларів за барель на умовах доставки на місце (DAP)", — пише індійське видання Swarajya.

Нагадаємо, експорт сирої нафти з Росії морем знижувався у травні, червні та липні, а Китай, Індія та Італія були основними напрямками для постачання російської сирої нафти.

Як повідомлялося, міністерка фінансів США Джанет Єллен упевнена, що обмеження ціни на російську нафту до 60 доларів за барель знизить доходи Москви та прибутковість виробництва.