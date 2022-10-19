Везут нефть из РФ: когда заработает потолок цен на нефть и почему Мальта, Греция и Кипр против

Евросоюз утвердил в начале октября восьмой пакет санкций против РФ. Как он будет влиять на экономику агрессора и почему не все европейские страны готовы пойти на ужесточение санкций.

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ЕС и страны G7 с 5 декабря запретят банкам, страховым компаниям и портам финансировать покупку и продажу нефти из России, страховать грузы на судах или выгружать их, если цена нефти на борту судна превышает уровень, установленный ЕС. Это должно повлиять на объемы экспорта нефти морским путем из РФ, соответственно, снизив валютную выручку агрессора от поставок "черного золота".

Как ранее сообщал Фокус, утвержденный ЕС восьмой пакет санкций ЕС против России предусматривает ограничение цен на нефть, очередные запреты на импорт и экспорт продукции металлургии и машиностроения, стали, дерева, авиации, пластмасс и химической продукции на сумму 7 млрд евро. Указанные меры призваны существенно уменьшить возможности РФ финансировать агрессию против Украины.

"Думаю, что санкции против металлургов из РФ окончательно остановят эту отрасль в сегменте черной металлургии, уже сейчас частично сидящей на субсидиях. Что касается ограничений цен на нефть и газ, то считаю, что ЕС может претендовать на то, чтобы диктовать свою политику цен РФ, и при этом рассчитывать на цены на уровне себестоимости", — считает член Совета НБУ Виталий Шапран.

В иностранных СМИ в последнее время неоднократно отмечалось, что несколько европейских стран выступают либо против потолка цен на российскую нефть, либо за послабление условий для себя по поставкам морем российской сырой нефти. В частности, речь идет о таких странах как Кипр, Греция и Мальта, которым в итоге разрешили осуществлять поставки российской нефти в Азию. Также хорошо известна позиция Венгрии, которая пытается добиться не только особых условий по поставкам нефти и газа из России, вопреки действующим в ЕС запретам, но и вообще выступает за отмену ряда санкций ЕС против России.

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"Мальта, Греция и Кипр, чей танкерный флот перевозит большую часть российской нефти, были обеспокоены влиянием ограничения цен на нефть на их судоходные отрасли. Это привело к некоторым уступкам в отношении этих стран. Например, в проекте (документа о санкциях) упоминается система мониторинга Комиссии, которая будет оценивать методы обхода санкций, такие как смена флага судов. Если Комиссия обнаружит "значительную потерю бизнеса" из-за этих уклончивых практик, она "предложит меры по смягчению" воздействия этих методов, чтобы отойти от установленного потолка цен на нефть", — пишет издание Politiko.

"Сопротивление Венгрии и Кипра не является тем тормозом, который способен повлиять на общие настроения в Европе. Если ограничение цен на нефть одобрено, то потом оно будет действовать много лет и после войны, это должны осознавать в РФ, пока мы видим, что такого осознания нет, как и эквивалентного спроса на российские энергоносители со стороны КНР. Такое положение дел просто приведет к тому, что нефтяная и газовая отрасль России со временем сами будут нуждаться в дотациях, хотя сейчас датируют 50% экономики агрессора", — говорит Виталий Шапран.

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Существенному снижению объемов экспорта российской нефти мешает позиция Индии, которая не собирается останавливать покупки нефти из РФ.

"Россия, которая никогда не была крупным поставщиком нефти в Индию, стала третьим по величине поставщиком нефти в Нью-Дели в 2023 финансовом году, поскольку она скупила поставки, от которых отказались многие страны из-за вторжения Москвы в Украину. Индия, в основном, зависит от импорта для удовлетворения внутренних потребностей. Около 85% потребности Индии в нефти удовлетворяется за счет импорта сырой нефти. В настоящее время Индия получает российскую нефть со средней скидкой около 15-20 долларов за баррель на условиях доставки на месте (DAP)", — пишет индийское издание Swarajya.

Напомним, экспорт сырой нефти из России морем снижался в мае, июне и июле, а Китай, Индия и Италия были основными направлениями для поставок российской сырой нефти.

Как сообщалось, министр финансов США Джанет Йеллен уверена, что ограничение цены на российскую нефть до 60 долларов за баррель снизит доходы Москвы и прибыльность производства.