Потолок цен на нефть и удар по оборонной сфере: какие санкции готовит ЕС для России

В Еврокомиссии отметили, что никогда не примут фиктивные путинские референдумы и любую аннексию территорий Украины. Также Европа и дальше готова поддерживать Украину в войне против РФ.

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В Европейском союзе договорились о 8 пакете санкций против России за ее вторжение в Украину. Новые санкции были предложены президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после прямых угроз главы Кремля Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине и объявил о начале мобилизации в России.

Каким будет восьмой пакет санкций санкций ЕС против России?

После долгих переговоров и совещаний, как пишет издание Politico, послам стран ЕС таки удалось договориться о наиболее важном пункте в рамках новых санкций: ограничения цен на российскую нефть. Кроме этого, предлагается внести:

систему мониторинга, которая не позволит РФ избегать санкций;

новые ограничения на поставки в Россию электронных компонентов, авиационных частей и химикатов, которые используются в военно-промышленном комплексе России;

новые персональные санкции для административных лиц и пропагандистов, причастных к проведению "референдумов" в Украине;

дополнительные ограничения против сталелитейной и оборонной промышленности РФ

запрет ввоза в Евросоюз еще части российских товаров на общую сумму в 7 миллиардов евро;

запрет гражданам ЕС работать в органах управления российских государственных компаний.

При этом для таких стран как Мальта, Греция и Кипр сделают уступки в рамках новых санкций против РФ. Дело в том, что флот этих стран вовлечен в транспортировку российской нефти.

Между тем, по информации издания Reuters, ограничение цен на российскую нефть не будет касаться трубопроводных поставок. Об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который наиболее активно критиковал санкции Евросоюза против России. Венгрия использует трубопровод для импорта нефти из России и опасается, что после ограничения цен на черное золото Россия откажется продавать Венгрии свой энергоресурс.

"Нам удалось достичь того, что потолок цен на нефть не будет распространяться на трубопроводную транспортировку сырой нефти (так мы покупаем сырую нефть, которая нужна для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации не распространяется на морскую транспортировку, которая его заменяет", – написал глава МИД страны на своей странице в социальной сети в Facebook.

Кроме того, Financial Times пишет, что Саудовская Аравия и Россия хотят объявить о незапланированном сокращении добычи нефти, чтобы развернуть ценовую динамику. Стоимость барреля упала примерно с $120 в июне до $91,5 по состоянию на начало июля.

Тем временем в Офисе президента Украины уже заявили, что в 8 пакете санкций еще ожидают дальнейшего отключение российских банков от системы SWIFT (в частности, "Газпромбанка"), запрета на вхождение в российские порты европейских судов и запрета на въезд для российских граждан.

"То есть отмена возможности въезда для большинства, если не всем категориям граждан России в ЕС, – сказал в ходе брифинга во вторник, 4 октября, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Отметим, что все эти ограничения должны поддержать 27 стран Европейского союза.

Когда введут санкции

Все детали восьмого пакета санкций против России одобрены послами ЕС, поэтому ожидается, что о введении ограничений официально объявят 6 октября 2022 года. Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС одобрили все детали пакета санкций против России и запустили так называемую письменную процедуру, которая завершится завтра в 10:00. Так что публикация в официальном журнале ЕС завтра", – говорится в сообщении журналиста.

В Еврокомиссии (ЕК) уже тоже отреагировали на согласование нового пакета ограничений против РФ заявив, в частности, что продолжат поддерживать Украину.

"Европейская комиссия приветствует согласие государств-членов по 8-му пакету санкций. Мы никогда не примем фиктивные путинские референдумы и любую аннексию территорий Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить", – сообщает пресс-служба ЕК.

Ранее Фокус писал, что в США предложили план ограничения цен на нефть из РФ. При этом цена, по которой будут ограничены продажи российской нефти, еще не определена.

Еще сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) разработала 2 варианта ограничения цены на российский газ. В первом варианте предлагается ограничивать цену всем европейским странам. Но есть и второй вариант, по которому Евросоюз разделят на красные и зеленые зоны исходя из текущих запасов газа и перебоев с поставками голубого топлива.

Также Фокус разбирался, как санкции против РФ подорвут военный потенциал врага. Мнения опрошенных Фокусом экспертов разделились.

"У РФ остается еще немало средств, поэтому санкции, скорее, выглядят как средство дополнительного давления на агрессора, а не как инструмент лишения его физической возможности воевать", — считает Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ "Психея" предполагает, что эффект санкций, касающихся нефтегазового сектора, проявится не ранее второй половины 2023 года.

"Ограничение цен на российскую нефть снизит доходы российского бюджета. Это приведет к сокращению расходов на войну и социальные нужды, что означает меньше ракет и больше недовольных своей жизнью россиян", – комментирует Агия Загребельская, основательница "Лиги антитраста".