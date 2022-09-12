Война без денег: как санкции против РФ подорвут военный потенциал врага

Опрошенные Фокусом эксперты утверждают, что Москва ощутит первые последствия ограничений уже в следующем году — денег на "глупые военные забавы" хватать не будет.

Жестокие ракетные обстрелы Россией критической инфраструктуры Украины 11 сентября говорят о том, что окончание войны будет возможно только тогда, когда агрессор утратит способность финансировать военные действия — в том числе, выпускать новое, дорогостоящее, современное вооружение. Ради этого страны G7 задействуют тяжелую артиллерию на санкционном фронте — нефтяные санкции.

В своем обзоре "Принуждение к поражению. Как долго Россия сможет вести войну без нефтедолларов" Фокус анализирует, когда введенные западом санкции лишат агрессора возможности финансировать войну против Украины. Мнения опрошенных Фокусом экспертов разделились.

"У РФ остается еще немало средств, поэтому санкции, скорее, выглядят как средство дополнительного давления на агрессора, а не как инструмент лишения его физической возможности воевать", — считает Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ "Психея" предполагает, что эффект санкций, касающихся нефтегазового сектора, проявится не ранее второй половины 2023 года.

"Ограничение цен на российскую нефть снизит доходы российского бюджета. Это приведет к сокращению расходов на войну и социальные нужды, что означает меньше ракет и больше недовольных своей жизнью россиян", – комментирует Агия Загребельская, основательница "Лиги антитраста".

В свою очередь, Виталий Шапран, член Совета НБУ выражает надежду, что уже в первом квартале 2023 года в федеральном бюджете не будет хватать денег на "глупые военные забавы", а даром производить ракеты, танки, артиллерию и другое вооружение никто не будет.

В обзоре Фокус также проводит параллель между современной Россией и СССР, одной из главных предпосылок для развала которого послужил продолжительный период низких цен на нефть. Лишившись стабильного потока нефтедолларов советская империя утратила возможность продолжать агрессивную внешнюю политику и пресекать стремление бывших советских республик к независимости. Возможно, и "путинский режим" будет окончательно поражен тем же оружием.

Как отметил в комментарии Фокусу Виталий Шапран, в не-энергетическом секторе российской экономики под воздействием ранее введенных санкций уже проявляются следующие признаки коллапса:

остановка заводов

падение наполовину активности в машиностроении и авиационных перевозках

вакантность 30-50% торговых площадей и др.

"Если выручка нефтяной отрасли упадет на 50%, то и она окажется на грани выживания", — прогнозирует эксперт.

Тем временем Путин утверждает, что Россия ничего не потеряла, развязав войну в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что страны ЕС решили ограничить цены на весь импортируемый газ, а не только российский.