Самое большое соглашение: в ЕС договорились об ограничении цены на газ, — польский министр

Как рассказала польский чиновник, в Брюсселе прошло внеочередное заседание ЕС по энергетическому кризису и изменениям климата. Четкие предложения будут представлены на следующей неделе.

Страны ЕС решили ограничить цены на весь импортируемый газ, а не только на тот, который импортируется из РФ. Это крупнейшее соглашение союза. Об этом рассказала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, пишет Polskie radio.

Сообщается, что ранее Еврокомиссия предлагала ограничить цены лишь на российский газ. Однако на внеочередном заседании ЕС, посвященное борьбе с энергетическим кризисом и решениям, которые приведут к снижению высоких цен на энергоносители, было решено прибегнуть к более глобальным мерам.

В материале сказано, что Венгрия пока отрицает то, что были установлены максимальные цены на весь импортируемый газ.

"Также были дискуссии и попытка разграничить трубопроводы и СПГ, но общий вывод таков, что для всего импортированного газа это решение, которое мы хотели бы видеть в этом окончательном пакете", — сказала министр.

Кроме того, министр Москва заявила, что Польша не может согласиться на обязательное сокращение потребления электроэнергии, как предлагают страны Северной Европы. По ее словам, в ЕС есть раскол по этому поводу.

"Мы выступили категорически против подобных решений. Каждая страна имеет свои национальные инструменты, знает свою специфику ситуации. Мы не можем вообразить себе разработку универсального механизма при таком диверсифицированном функционировании нашей энергетики", — объяснила Анна Москва.

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