"Сделка согласована": РФ построит газопровод "Сила Сибири 2" для поставок сырья Китаю

Владимир Путин заявил, что по новой магистрали Россия планирует продавать КНР до 50 млрд кубометров газа в год. Стороны согласовали все условия поставок, включая цену.

Россия намерена построить газопровод "Сила Сибири 2" для дополнительных поставок сырья Китаю. Об этом сегодня на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, передает агентство "Интерфакс".

По новому газопроводу Россия планирует продавать КНР до 50 млрд кубометров газа в год.

Как уточнил Путин, стороны уже согласовали все параметры сделки, включая стоимость сырья из РФ.

Магистраль "Сила Сибири 2" будут строить от Ямальского центра газодобычи. Трасса будущего газопровода должна пройти от Бованенковской группы через Обскую губу в Новый Уренгой, а также через Красноярский край и Иркутскую область в Монголию.

Ранее российская компания "Газпром" подписала контракт с китайской CNPC (или PetroChina) о переводе оплаты за поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в рубли и юани.

Глава монополиста Алексей Миллер подчеркнул, что переход на оплату в нацвалюты "упростит проведение расчетов и даст импульс развитию экономик".

Что такое "Сила Сибири"

"Сила Сибири" — российский магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это совместный проект российского газового монополиста "Газпрома" и китайской компании CNPC.

Газопровод открыли 2 декабря 2019 года. Стоимость проекта изначально оценивали в 800 млрд руб., но позже пересмотрели до 1,1 трлн руб.

Экспортная мощность магистрали составляет 38 млрд кубометров газа в год.

В августе "Газпром" отчитался об увеличении экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Так, за 7 месяцев Россия увеличила экспорт газа в КНР на 60,9%.

Напомним, вчера в Сети завирусилось видео, которое якобы распространила компания "Газпром". В ролике Россия пугает Европу "ледниковым периодом" из-за энергетического кризиса. Видеоряд наложен на песню "А зима будет большая", однако из нее выкинули строчку "Плачет синяя Россия".