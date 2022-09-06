"А зима будет большая": в РФ выпустили видео, где пугают Европу "ледниковым периодом"

В росСМИ сообщается, что ролик выпустила компания "Газпром", но подтверждения этому пока нет

Пользователи в Рунете активно распространяют видео, в котором Россия запугивает западные страны грядущей тяжелой зимой из-за энергетического кризиса. Видеоряд с замерзающими городами наложен на песню "А зима будет большая".

На российской сайте "Военное обозрение" сообщается, что ролик якобы выпустила компания "Газпром", однако официально подтверждения этому пока нет. В официальных социальных сетях российского газового монополиста видео не публиковалось.

[ + – ] Пропагандистские телеграм-каналы пишут, что ролик выпустил "Газпром".

В начале ролика мужчина с надписью "Газпром" на униформе перекрывает газовый вентиль. Демонстрируются кадры с ветряками и солнечными батареями, а затем грядущий "ледниковый период" в городах. Таким образом, авторы намекают, что с помощью альтернативной энергии Европе не удастся обогреть свое население.

Напомним, 2 сентября "Газпром" сообщил об остановке трубопровода "Северный поток". Российский монополист утверждает, что специалисты выявили неисправности и повреждения на оборудовании.

Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер считает, что компания выдумала лживый предлог для закрытия газопровода "Северный поток". По его словам, действия РФ являются еще одним подтверждением, что "Газпром" ненадежный поставщик газа.