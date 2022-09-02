"Газпром" объявил о закрытии газопровода "Северный поток" под лживым предлогом — Еврокомиссия

Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что действия РФ являются еще одним подтверждением, что "Газпром" ненадежный поставщик газа.

Российская энергетическая компания "Газпром", которая объявила о закрытии газопровода "Северный поток", сделала это под лживым предлогом. Такое мнение высказал спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Заявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он в очередной раз закрывает "Северный поток-1" под ложным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", — написал Мамер на своей странице в Twitter.

Напомним, что трубопровод "Северный поток", через который осуществляются поставки российского газа в Европу, приостановлен на неопределенный срок. В частности, компания отчиталась об итогах проведения технического обслуживания газоперекачивающего агрегата №24 на КС "Портовая", которая является частью трубопровода "Северный поток". "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу сегодня вечером из-за якобы обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая". Также утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.

Напомним, в конце августа "Газпром" предупреждал о приостановлении работы трубопровода "Северный поток" на три дня. Российский монополист сообщал, что из-за устранения неполадок объемы поставок топлива сократятся в пять раз.