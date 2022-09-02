"Газпром" сообщил об остановке трубопровода "Северный поток" (фото)

Поставки голубого топлива останавливаются после того, как эксперты выявили неисправности и повреждения на оборудовании.

Трубопровод "Северный поток", через который осуществляются поставки российского газа в Европу, приостановлен на неопределенный срок. Об этом предупредила пресс-служба монополиста "Газпром".

В частности, компания отчиталась об итогах проведения технического обслуживания газоперекачивающего агрегата №24 на КС "Портовая", которая является частью трубопровода "Северный поток".

В ходе регламентных работ, как утверждает "Газпром", эксперты с представителями корпорации Siemens выявили утечку масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.

Вещество обнаружили не только в части двигателя, но и в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления. Акт обнаружения недочетов на агрегате был также подписан представителями Siemens.

"Получено предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности и повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями", — говорится в сообщении монополиста.

[ + – ] Трубопровод "Северный поток" остановлен на неопределенный срок

"Газпром" подчеркнул, что все соответствующие документы о выявлении неисправностей были направлены президенту Siemens Energy AG Кристиану Бруху, которого компания призывает как можно быстрее устранить недочеты.

Подытоживая, монополист добавил, что трубопровод "Северный поток" приостановлен и не будет функционировать до тех пор, пока немецкие партнеры не решат проблему с газоперекачивающим агрегатом.

[ + – ] "Северный поток" остановлен из-за выявления утечек на газоперекачивающем агрегате

Напомним, в конце августа "Газпром" предупреждал о приостановлении работы трубопровода "Северный поток" на три дня. Российский монополист сообщал, что из-за устранения неполадок объемы поставок топлива сократятся в пять раз.

Также сообщалось, что власти Германии отказались приостанавливать импорт российского газа.