Зиму переживем: Шольц выступил против отказа от импорта газа из России

По словам канцлера Германии, каждый немец ощутил подорожание энергоносителей. Альтернативой станет трубопровод MidCat, подающий газ из Алжира, но его надо достроить.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, Германия не может полностью отказаться от импорта газа из России. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в немецком городе Эссен, пишет газета Die Welt.

"Мы не отказываемся от российского газа. Я не думаю, что это ответственное решение", – заявил глава правительства.

Германия, по его словам, хорошо подготовлена к любой негативной реакции России и знает, как справиться, если в "Газпроме" перекроют кран. Альтернативными поставщиками станут добывающие компании из Норвегии и Нидерландов.

[ + – ] Канцлер поддержал идею строительства газопровода MidCat из Испании через Францию

"В случае сложной ситуации, мы, вероятно, сможем пережить эту зиму", — сказал Шольц.

Политик уверен, что отказ от российского газа принесет Германии излишние сложности, поэтому правительство должно расширять альтернативы.

Цены на энергоносители, по его утверждению, уже стали проблемой почти для всех немцев. Даже вполне состоятельные люди начинают задумываться, ведь проблема усугубится, констатировал Шольц.

Поставки газа в Германию — найден альтернативный вариант

Канцлер поддержал идею строительства газопровода MidCat из Испании через Францию. Его остановили несколько лет назад из-за нерентабельности и дешевого российского газа.

[ + – ] В газопроводе MidCat не хватает 226 километров участка

Сжиженный газ, доставленный в Испанию, можно доставить в европейскую газовую сеть через Италию, подчеркнул он.

Немецкий таблоид Bild писал, что в газопроводе MidCat не хватает 226 километров участка от муниципалитета Остальрик в Каталонии через Пиренеи до французской коммуны Барбера. Завершение постройки объекта займет минимум 2 года.

[ + – ] Схема доставки газа по трубопроводу MidCat

Проект MidCat предполагал подачу газа из Алжира в Испанию, а затем во Францию и Германию.

Напомним, что "Газпром" остановил поставки газа по трубопроводу "Северный поток" до 3 сентября, объяснив решение ремонтными работами на газоперекачивающем агрегате.

Венгрия активно скупает российский газ. По соглашению о дополнительных поставках голубого топлива страна с 1 сентября каждый день будет получать 5,7 млн кубометров газа.

СМИ писали о желании Кремля убедить Европу заключить перемирие с Украиной из-за резкого увеличения цены на газ. Москва при этом будет настаивать на своих условиях.