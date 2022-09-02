Зиму переживемо: Шольц виступив проти відмови від імпорту газу з Росії

За словами канцлера Німеччини, кожен німець відчув подорожчання енергоносіїв. Альтернативою стане трубопровід MidCat, що подає газ із Алжиру, але його треба добудувати.

Незважаючи на повномасштабну війну в Україні, Німеччина не може повністю відмовитись від імпорту газу з Росії. Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі із громадянами у німецькому місті Ессен, пише газета Die Welt.

"Ми не відмовляємося від російського газу. Я не думаю, що це відповідальне рішення", — заявив глава уряду.

Німеччина, за його словами, добре підготовлена до будь-якої негативної реакції Росії і знає, як упоратися, якщо у "Газпромі" перекриють кран. Альтернативними постачальниками стануть видобувні компанії з Норвегії та Нідерландів.

[ + – ] Канцлер підтримав ідею будівництва газопроводу MidCat з Іспанії через Францію

"У разі складної ситуації ми, ймовірно, зможемо пережити цю зиму", — сказав Шольц.

Політик упевнений, що відмова від російського газу принесе Німеччині зайві складності, тож уряд має розширювати альтернативи.

Ціни на енергоносії, на його думку, вже стали проблемою майже для всіх німців. Навіть цілком заможні люди починають замислюватися, адже проблема погіршиться, констатував Шольц.

Постачання газу до Німеччини — знайдено альтернативний варіант

Канцлер підтримав ідею будівництва газопроводу MidCat із Іспанії через Францію. Його зупинили кілька років тому через нерентабельність та дешевий російський газ.

[ + – ] У газопроводі MidCat не вистачає 226 кілометрів ділянки

Зріджений газ, доставлений до Іспанії, можна доставити до європейської газової мережі через Італію, наголосив він.

Німецький таблоїд Bild писав, що в газопроводі MidCat не вистачає 226 кілометрів ділянки від муніципалітету Остальрік у Каталонії через Піренеї до французької комуни Барбера. Завершення будівництва об'єкта триватиме щонайменше 2 роки.

[ + – ] Схема доставки газу трубопроводом MidCat

Проєкт MidCat передбачав подачу газу з Алжиру до Іспанії, а потім до Франції та Німеччини.

Нагадаємо, що "Газпром" зупинив постачання газу трубопроводом "Північний потік" до 3 вересня, пояснивши рішення ремонтними роботами на газоперекачувальному агрегаті.

Угорщина активно скуповує російський газ. За угодою про додаткові поставки блакитного палива країна з 1 вересня щодня отримуватиме 5,7 млн кубометрів газу.

ЗМІ писали про бажання Кремля переконати Європу укласти перемир'я з Україною через різке збільшення ціни на газ. Москва при цьому наполягатиме на своїх умовах.