Сподіваються на морози: у Кремлі розраховують, що Захід схилить Україну до переговорів, — ЗМІ

За даними журналістів, у Москві вважають, що якщо європейці почнуть мерзнути у своїх будинках, їхнім урядам доведеться припинити підтримку Києва, щоб отримати російський газ.

Президент Росії Володимир Путін робить ставку на те, що стрімке зростання цін на енергоносії та можливий дефіцит газу взимку переконає Європу укласти перемир'я з Україною на російських умовах. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, близькі до Кремля. За їхніми словами, російська верхівка вважає це єдиною можливістю домогтися миру з огляду на те, що Київ не має наміру вести переговори, поки російська армія не залишить усю територію України.

Зі свого боку, Москва в мирній угоді хоче закріпити за собою нові окуповані території та весь Донбас, а також зобов'язати Київ дотримуватися військового нейтралітету.

"У нас є час, ми можемо почекати, — сказав один зі співрозмовників журналістів. — Це буде важка зима для європейців. Ми можемо побачити протести, заворушення. Деякі європейські лідери повинні двічі подумати, перш ніж продовжувати підтримувати Україну, та вирішити, що прийшов час для угоди".

Друге джерело заявило, що Москва вважає, що європейська єдність вже руйнується, і очікує, що цей процес прискориться з приходом холодів.

Водночас офіційні особи США на умовах анонімності розповіли журналістам, що поки не бачать жодних ознак того, що підтримка Заходом України похитнеться.

"Війна — це перевірка волі"

Видання зазначає, що геополітичне протистояння Росії із Заходом підняло ціни на енергоносії до рекордно високого рівня. Європейський Союз заборонив імпорт російського вугілля та схвалив часткову заборону імпорту сирої нафти, щоб покарати Москву за розв'язану війну. Росія у відповідь різко скоротила експорт газу в Європу. Кремль називає причиною скорочення постачання газу технічні проблеми, західні санкції та відмову деяких країн платити в рублях. При цьому російське керівництво заперечує, що газ став для нього знаряддям політичного шантажу.

Європейські уряди шукають альтернативні джерела газу, а також впроваджують заходи щодо енергозбереження, але лише небагато фахівців у галузі енергетики вірять, що так вони зможуть задовольнити всі свої потреби.

"Кремль, звичайно ж, розраховує на те, що ми втратимо інтерес до війни через наші власні проміжні вибори в Америці, Великобританії, яка шукає нового прем'єр-міністра, Німеччини, яка до смерті переживає через газ, — сказав американський генерал у відставці Бен Годжес, колишній командувач силами армії США у Європі. — Війна — це перевірка логістики та волі. Перевірка полягатиме в тому, чи ми перевершуємо на Заході волю Кремля? Я вважаю, що це буде проблемою".

Співрозмовники журналістів в американській адміністрації вважають, що Путін, як і раніше, хоче досягти початкової мети — захоплення Києва. При цьому вони не бачать жодних ознак того, що росіяни готові вдатися до деескалації, і вважають, що війна затягнеться.

Від кого залежить успіх?

Російська й українська армії вже давно залучені у війну на виснаження, і жодна з них поки що не може зробити вирішальний прорив. Польський військовий аналітик Конрад Музика впевнений, що у війні переможе той, хто зможе різко збільшити кількість військової техніки та живої сили на фронтах.

Проте чим довше затягується війна, тим більшим стає ризик виникнення розбіжностей між Заходом і Україною через зростання цін на паливо, газ, електроенергію та продукти харчування.

"Усі економічні показники зараз стають негативними. Буде складніше мотивувати людей, які тремтять від холоду у своїх квартирах, прийняти труднощі, якщо не буде видно, що Україна перемагає", — сказав лондонський аналітик аналітичного центру RUSI Ніл Мелвін.

Колишній посол Великобританії в Росії Тоні Брентон також вважає, що Заходу в якийсь момент, можливо, доведеться "підштовхнути українців до досить незручних компромісів", якщо Київ не доб'ється прориву на фронті.

Проте військові дивляться на перспективи українців не так песимістично.

"Я вважаю, що російська система логістики себе вичерпала й найближчим часом вона не стане кращою, — сказав генерал Годжес. — Україна до кінця року цілком можливо зможе відкинути росіян до лінії 23 лютого".

Однак, за словами Годжеса, головною умовою для цього є виконання Заходом на чолі зі США та Великобританією своїх обіцянок підтримувати Україну.

Нагадаємо, 23 серпня за підсумками саміту "Кримська платформа" 60 делегацій із різних країн пообіцяли Україні підтримку до перемоги у війні.

24 серпня президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги на $2,98 млрд.