Надеются на морозы: в Кремле рассчитывают, что Запад склонит Украину к переговорам, — СМИ

По данным журналистов, в Москве считают, что, если европейцы начнут мерзнуть в своих домах, их правительствам придется прекратить поддержку Киева, чтобы получить российский газ.

Президент России Владимир Путин делает ставку на то, что стремительный рост цен на энергоносители и возможный дефицит газа зимой убедит Европу заключить перемирие с Украиной на российских условиях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. По их словам, российская верхушка считает это единственной возможностью добиться мира, учитывая, что Киев не намерен вести переговоры, пока российская армия не покинет всю территорию Украины.

В свою очередь Москва в мирном соглашении хочет закрепить за собой новые оккупированные территории и весь Донбасс, а также обязать Киев соблюдать военный нейтралитет.

"У нас есть время, мы можем подождать, — сказал один из собеседников журналистов. — Это будет трудная зима для европейцев. Мы можем увидеть протесты, беспорядки. Некоторые европейские лидеры должны дважды подумать, прежде чем продолжать поддерживать Украину, и решить, что пришло время для сделки".

Второй источник заявил, что Москва считает, будто европейское единство уже разрушается, и ожидает, что этот процесс ускорится с приходом холодов.

В то же время, официальные лица США на условиях анонимности рассказали журналистам, что пока не видят никаких признаков того, что поддержка Западом Украины пошатнется.

"Война — это проверка воли"

Издание отмечает, что геополитическое противостояние России с Западом подняло цены на энергоносители до рекордно высокого уровня. Европейский Союз запретил импорт российского угля и одобрил частичный запрет на импорт сырой нефти, чтобы наказать Москву за развязанную войну. Россия в ответ резко сократив экспорт газа в Европу. Кремль называет причиной сокращения поставок газа технические проблемы, западные санкции и отказ некоторых стран платить в рублях. При этом российское руководство отрицает, что газ стал для него орудием политического шантажа.

Европейские правительства ищут альтернативные источники газа, а также внедряют меры по энергосбережению, но лишь немногие специалисты в области энергетики верят, что так они смогут удовлетворить все свои потребности.

"Кремль, конечно же, рассчитывает на то, что мы потеряем интерес к войне из-за наших собственных промежуточных выборов в Америке, Великобритании, ищущей нового премьер-министра, Германии, которая до смерти переживает из-за газа", — сказал американский генерал в отставке Бен Ходжес, бывший командующий силами армии США в Европе. — Война — это проверка логистики и воли. Проверка будет заключаться в том, превосходим ли мы на Западе волю Кремля? Я думаю, что это будет проблемой".

Собеседники журналистов в американской администрации считают, что Путин по-прежнему хочет добиться первоначальной цели — захвата Киева. При этом они не видят никаких признаков того, что россияне готовы пойти на деэскалацию, и считают, что война затянется.

От кого зависит успех?

Российская и украинская армии уже давно вовлечены в войну на истощение, и ни одна из них пока не может совершить решающий прорыв. Польский военный аналитик Конрад Музыка уверен, что в войне победит тот, кто сможет резко увеличить количество военной техники и живой силы на фронтах.

Однако чем дольше затягивается война, тем большим становится риск возникновения разногласий между Западом и Украиной из-за роста цен на топливо, газ, электроэнергию и продукты питания.

"Все экономические показатели сейчас становятся отрицательными. Будет сложнее мотивировать дрожащих от холода в своих квартирах людей принять трудности, если не будет видно, что Украина побеждает", — сказал лондонский аналитик аналитического центра RUSI Нил Мелвин.

Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон тоже считает, что Западу в какой-то момент, возможно, придется "подтолкнуть украинцев к довольно неудобным компромиссам", если только Киев не добьется прорыва на фронте.

Однако военные смотрят на перспективы украинцев не столь пессимистично.

"Я считаю, что российская система логистики себя исчерпала и в ближайшее время она не станет лучше, — сказал генерал Ходжес. — Украина к концу года вполне возможно сможет отбросить русских к линии 23 февраля".

Однако, по словам Ходжеса, главное условие для этого — выполнение Западом во главе с США и Великобританией своих обещаний поддерживать Украину.

Напомним, 23 августа по итогам саммита "Крымская платформа" 60 делегаций из разных стран пообещали Украине поддержку до победы в войне.

24 августа президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал передачу Украине крупнейшего пакета военной помощи на $2,98 млрд.