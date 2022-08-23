Итоги "Крымской платформы 2022": 60 делегаций пообещали Украине поддержку до победы

Все спикеры саммита заявляли, что Россия должна уйти из Крыма и других захваченных украинских территорий, некоторые предложили повысить для РФ "цену за вторжение".

Украина 23 августа провела второй международный саммит "Крымская платформа 2022". Мероприятие проходило в онлайн-формате, в нем приняли участие 60 представителей делегаций из разных стран, сообщили в МИД Украины. Среди них, в частности, были лидеры Великобритании, Германии, Польши, США Турции и Франции. Всего, по словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, участниками саммита стали 16 президентов, 20 премьер-министров и один принц.

Что сказал партнерам украинский президент?

"Крымскую платформу 2022" открыл президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что возвращение Крыма под контроль Украины станет самым крупным антивоенным шагом в Европе и позволит реанимировать систему международного права.

"Захватническая война России против нашего государства началась в 2014 году с оккупации Крыма. Так что без деоккупации Крыма эта война не может закончиться", — подчеркнул президент.

Также Зеленский подчеркнул, что с захвата Крыма и репрессий против коренного народа полуострова началась деградация Российской Федерации. Он напомнил, что в Крыму подвергались репрессиям все, кто не признавал его российским и не боялся защищать свободу. За это некоторые крымчане поплатились жизнью, многие оказались в тюрьмах.

Теперь Россия использует оккупированный полуостров в своих преступления против украинцев. Находящиеся там российские военные запустили по мирным городам Украины 750 ракет.

"Массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением этой деградации государства, которую еще не так давно приглашали за стол с "Большой семеркой" и теперь соперничает за первенство с наиболее жестокими режимами прошлого, ответственными за геноцид, захватнические действия и депортации", — подчеркнул Владимир Зеленский во время открытия саммита "Крымская платформа 2022".

Что говорили на саммите иностранные лидеры?

На саммите "Крымская платформа 2022" выступили лидеры нескольких государств. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после захвата Крыма целью российского президента Владимира Путина является оккупация всей Украина.

"Путин, мы видим, планирует нападение на новые части Украины. Он хочет всю Украину. Хочет сделать с ней то же, что уже сделал с Крымом. Он готовит аннексию. Готовит больше фальшивых референдумов", — сказал Джонсон.

По его словам, сейчас мир должен объединиться, чтобы не позволить России менять международно признанные границы других государств силой оружия. Поэтому премьер призвал и дальше оказывать всестороннюю поддержку Украине, в том числе и военную, до тех пор, пока российская армия не уйдет с ее территории.

Во время своего выступления на саммите "Крымская платформа 2022" президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил, что Россия, аннексировав Крым, нарушила взятые на себя обязательства гаранта безопасности Украины и нарушила фундаментальные нормы международного права. Теперь же развязанная против украинцев война затронула и Крым.

Макрон пообещал, что Франция будет поддерживать борьбу Украины, потому что это справедливая борьба за суверенитет и отметил, что для защиты Украины будут использоваться все формы дипломатии.

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на "Крымской платформе 2022", сообщил новость: ФРГ и Канада согласовали предоставление Украине нового пакета военной помощи. В него войдут системы противовоздушной обороны, ракетные системы, а также боеприпасы.

"Мы будем и далее предоставлять оружие", — пообещал Шольц и заверил, что Германия поможет Украине в восстановлении страны после окончания войны.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда призвал ликвидировать российский газопровод "Северный поток – 2". Он напомнил, что этот трубопровод россияне начали строить после оккупации Крыма и дальнейшее развитие событий показало невозможность вести бизнес с Россией.

[ + – ] Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев ради участия в саммите "Крымская платформа 2022"

При этом Дуда подчеркнул, что после всех преступлений российской армии в Украине речь уже не может идти о том, чтобы заставить россиян отойти на линию разграничения по состоянию на 23 февраля. Теперь необходимо добиваться освобождения всех украинских территорий, включая Крым.

С этим согласен и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что его страна считает российскую оккупацию полуострова незаконной и, в соответствии с международным правом, Крым должен быть возвращен Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на саммите "Крымская платформа 2022", заявил, что необходимо повышать цену для России за вторжение в Украину и усиливать давление на Путина и его окружение до тех пор, пока права украинцев не будут восстановлены.

Какими стали итоги "Крымской платформы 2022"?

По итогам саммита его участники приняли совместное заявление, в котором выразили поддержку территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Также участники саммита заверили, что они:

будут продолжать давление на Россию, чтобы прекратить оккупацию Крыма;

осуждают вторжение России и ее агрессивную войну против Украины и использование Крыма для агрессии;

уверены в необходимости привлечения к ответственности всех виновных в военных преступлениях;

призывают Россию вывести войска со всей территории Украины;

обеспокоены усилением репрессий на оккупированных территориях и требуют освободить украинских заключенных;

осуждают незаконный призыв крымчан в ВС РФ;

осуждают переселение российских граждан в Крым;

осуждают захват Россией украинских портов в Азовском море и Херсоне;

обеспокоены транспортировкой тяжелого вооружения и военного персонала через Крым;

осуждают попытки России торговать украденным зерном и металлопродукцией из Украины;

осуждают попытки РФ силой интегрировать захваченные территории Украины;

выражают решимость продолжать поддержку Украины, включая политическую, экономическую, гуманитарную и/или помощь в сфере безопасности;

подтверждают обязательство продолжать давление на Россию с целью деоккупации захваченных территорий;

выражают готовность рассмотреть введение или присоединение к дальнейшим политико-дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, если этого будут требовать ее действия;

приглашают другие государства и организации присоединить к международной "Крымской платформе".

Как сообщалось, во время пресс-конференции по итогам саммита "Крымская платформа 2022" президент Зеленский заявил, что не намерен снимать Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. По его словам, истории о якобы конфликте между ОП и Генштабом ВСУ активно разгоняют пророссийские ботофермы.

Напомним, 23 августа неизвестные хакеры взломали российские телеканалы и показали гражданам РФ и жителям временно оккупированных территорий выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите "Крымская платформа".