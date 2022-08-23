Анджей Дуда призвал демонтировать "Северный поток – 2" (видео)

По мнению президента Польши, лидеры европейских стран должны "посмотреть себе в душу" и понять, не задабривают ли они Россию. В условиях полномасштабной войны с Украиной нельзя вести бизнес с агрессором.

Президент Польши Анджей Дуда призвал ликвидировать российский газопровод "Северный поток – 2". Об этом он сказал на саммите Крымской платформы.

Польский лидер напомнил, что этот трубопровод начали строить после оккупации Крыма. Дальнейшее развитие событий показало невозможность вести бизнес с РФ на обычных условиях, добавил он.

"В то время, когда Россия воюет против Украины, нарушает международно признанные границы Украины, изменение политики Запада – это не просто остановка или полное прекращение (работы) "Северного потока – 2". Это его полная ликвидация, демонтаж потока", – подчеркнул Дуда.

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По его словам, многим лидерам европейских стран нужно "посмотреть в душу" и спросить себя, стараются ли они задобрить Россию, чтобы и далее вести "business as usual".

После бомбардировок Киева и Харькова, военных преступлений в Ирпене, Бородянке и Буче и уничтожения Мариуполя вернуться к линии разграничения на 23 февраля уже не получится, заявил Дуда.

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"Надо освободить всю территорию Украины вместе с Крымом", — убежден президент Польши.

Напомним, что идею запуска "Северного потока – 2" озвучивал вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубицки, чтобы газовые хранилища страны не опустели к зиме.

Глава Офиса президента Украины сказал, что поднятие темы запуска "Северного потока – 2" похоже на подыгрывание террористам. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба увидел в этой идее наркотическую зависимость.

Фокус ранее писал о простое "Северного потока – 2" из-за того, что Германия отменила его сертификацию. Россия решила использовать его внутри страны – подавать газ в северо-западные регионы.