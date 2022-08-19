В Германии предложили запустить "Северный поток – 2": в Украине сравнили идею с наркоманией

В немецком Бундестага посчитали нужным запустить газопровод, наполнить хранилища на зиму и отключить его. Андрей Ермак увидел в этом финансирование войны против Украины, а Дмитрий Кулеба провел параллели с наркотической зависимостью.

Вице-спикер Бундестага, замглавы оппозиционной Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки в интервью немецкому изданию RND высказался за идею запуска "Северного потока – 2", чтобы газохранилища зимой не были пустыми.

"Нет веских причин не открывать газопровод. Это поможет людям не мерзнуть зимой, наша промышленность не понесет серьезного ущерба", — заявил он.

Германия, по его словам, ничего не потеряет, если президент России Владимир Путин решит отключить газ. Политик считает, что улучшение газоснабжения должно стать приоритетом в работе федерального правительства.

[ + – ] Вольфганг Кубицки считает, что нет веских причин не открывать "Северный поток – 2"

"Как только Германия заполнит все резервуары для хранения газа, "Северный поток-2" снова будет закрыт. Российский газ не становится лучше или хуже в зависимости от того, из какого трубопровода он поступает", – отметил он.

Запуск "Северного потока – 2": правительство Германии посчитало идею абсурдной

Глава Свободной демократической партии и министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал предложение Кубицки "неправильным и абсурдным", сообщила "Немецкая волна". В правительстве Германии заявили, что запуск "Северного потока — 2" не стоит на повестке дня.

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль считает остановку "Северного потока – 2" одним из ответов Европу на развязывание войны в Украине. Шаг назад превратился бы в победу Путина, уверенности в энергетической безопасности ЕС это не прибавило, отметил политик.

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман напомнила Кубицки, что мораторий на запуск газопровода был одним из пунктов его программы.

Запуск "Северного потока – 2": в ОП говорят о финансировании войны в Украине

Попытка оживить тему запуска российского газопровода "Северный поток – 2" похожи на подыгрывание террористам. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак.

Покупка российской нефти и газа — это финансирование военной агрессии России против Украины, а тема "Северного потока – 2" должна быть закрыта навсегда, уверен глава ОП.

"Любые попытки оживить "покойника" выглядят исключительно подыгрыванием террористам, которые не только убивают украинцев, но хотят заморозить Европу", — подчеркнул он.

[ + – ] Тему "Северного потока – 2" надо закрыть навсегда, заявил Андрей Ермак

Выиграть противостояние с Россией, по мнению Ермака, можно лишь благодаря расширению санкций.

"Глобальная сплоченность вокруг расширения санкций может сломать хребет государству-террористу под названием Россия, которая использует энергетику как оружие. Лишь сильная позиция до самой победы даст результат", – заключил глав президентского офиса.

Запуск "Северного потока – 2" напоминает наркоманию

Желание немецких политиков запустить "Северный поток – 2" на некоторое время и закрыть его совершенно иррационально, написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Это напоминает наркотическую зависимость, когда человек говорит "только в последний раз", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза". Зависимость от российского газа убивает", – отметил он.

Напомним, что в июне стало известно об использовании Европы резервов природного газа, которые были заготовлены на зиму, из-за уменьшения поставок из РФ.

Поставки газа в Германию через "Северный поток" ранее уменьшились почти наполовину. Немецкая компания Siemens не возвращала необходимое оборудование после ремонта.

"Газпром" решил применить простаивающие мощности газопровода "Северный поток – 2", чтобы доставить природный газ северо-западным российским регионам.