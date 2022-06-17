Европа использует газ из своих запасов на зиму из-за сокращения поставок из РФ, — СМИ

За последнее время Россия сократила поставки газа в Италию, Францию, Германию и Австрию. Москва при этом утверждает, что пропускную способность газопровода "Северный поток" пришлось ограничить из-за технических проблем.

Сокращение поставок природного газа из России заставило Европу использовать резервы, которые были сохранены на зиму. Об этом пишет Bloomberg.

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Данные из Gas Infrastructure Europe свидетельствуют, что одним из признаков энергетического кризиса в регионе стало падение уровня хранилищ, произошедшее на этой неделе впервые с середины апреля, когда трейдеры обычно пополняют свои запасы. Это означает, что фьючерсы демонстрируют самый низкий недельный прирост с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

"Это не должно происходить в сезон закачки", — отмечает Уоррен Патерсон, руководитель отдела сырьевой стратегии ING Groep NV. — "Это станет тревожным сигналом для рынка и, соответственно, поддержит цены".

За последние несколько недель Россия сократила поставки в Италию, Германию, Францию и Австрию. Москва при этом заявила, что пришлось ограничить пропускную способность газопровода "Северный поток" из-за технических проблем. Германия назвала это сокращение "политически мотивированным" и направленным на повышение цен.

Эти сокращения совпадают с остановкой на заводе по сжижению природного газа в США, являющимся еще одним важным источником поставки в Европу. Это значит, что оттуда в ближайшие месяцы тоже будет меньше топлива.

Во вторник складские помещения в Европе были заполнены примерно на 52%, а последние данные газотранспортной системы показали понижение на один процентный пункт.

Российский Газпром заявил в четверг, что пока не видит решение проблемы "Северного потока". Он мог бы использовать свободные мощности на проходящих через Украину трубопроводах для поставки газа в Европу, но пока не решился на это.

В самом плохом сценарии, когда "Северный поток" будет полностью закрыт, регион может не достичь тех уровней запасов, которые установлены Европейским союзом, до начала отопительного сезона в октябре. Это значит, что у региона могут полностью закончиться запасы к январю.

Ранее стало известно, что поставки газа в Германию через "Северный поток" снизятся на 40%. Причиной стала немецкая компания Siemens, которая не вернула из ремонта необходимое оборудование.