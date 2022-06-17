Европа использует газ из своих запасов на зиму из-за сокращения поставок из РФ, — СМИ
За последнее время Россия сократила поставки газа в Италию, Францию, Германию и Австрию. Москва при этом утверждает, что пропускную способность газопровода "Северный поток" пришлось ограничить из-за технических проблем.
Сокращение поставок природного газа из России заставило Европу использовать резервы, которые были сохранены на зиму. Об этом пишет Bloomberg.
Данные из Gas Infrastructure Europe свидетельствуют, что одним из признаков энергетического кризиса в регионе стало падение уровня хранилищ, произошедшее на этой неделе впервые с середины апреля, когда трейдеры обычно пополняют свои запасы. Это означает, что фьючерсы демонстрируют самый низкий недельный прирост с момента полномасштабного вторжения России в Украину.
"Это не должно происходить в сезон закачки", — отмечает Уоррен Патерсон, руководитель отдела сырьевой стратегии ING Groep NV. — "Это станет тревожным сигналом для рынка и, соответственно, поддержит цены".
За последние несколько недель Россия сократила поставки в Италию, Германию, Францию и Австрию. Москва при этом заявила, что пришлось ограничить пропускную способность газопровода "Северный поток" из-за технических проблем. Германия назвала это сокращение "политически мотивированным" и направленным на повышение цен.
Эти сокращения совпадают с остановкой на заводе по сжижению природного газа в США, являющимся еще одним важным источником поставки в Европу. Это значит, что оттуда в ближайшие месяцы тоже будет меньше топлива.
Во вторник складские помещения в Европе были заполнены примерно на 52%, а последние данные газотранспортной системы показали понижение на один процентный пункт.
Российский Газпром заявил в четверг, что пока не видит решение проблемы "Северного потока". Он мог бы использовать свободные мощности на проходящих через Украину трубопроводах для поставки газа в Европу, но пока не решился на это.
В самом плохом сценарии, когда "Северный поток" будет полностью закрыт, регион может не достичь тех уровней запасов, которые установлены Европейским союзом, до начала отопительного сезона в октябре. Это значит, что у региона могут полностью закончиться запасы к январю.
Ранее стало известно, что поставки газа в Германию через "Северный поток" снизятся на 40%. Причиной стала немецкая компания Siemens, которая не вернула из ремонта необходимое оборудование.