Європа використовує газ із своїх запасів на зиму через скорочення поставок з РФ, — ЗМІ

За останній час Росія скоротила постачання газу до Італії, Франції, Німеччини та Австрії. Москва при цьому стверджує, що пропускну здатність газопроводу "Північний потік" довелося обмежити через технічні проблеми.

Скорочення постачання природного газу з Росії змусило Європу використовувати ті резерви, які були збережені на зиму. Про це пише Bloomberg.

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Дані з Gas Infrastructure Europe свідчать, що одною з ознак енергетичної кризи в регіоні стало падіння рівня сховищ, що сталося цього тижня вперше з середини квітня, коли трейдери зазвичай поповнюють свої запаси. Це означає, що ф'ючерси демонструють найнижчий тижневий приріст з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Це не повинно відбуватися у сезон закачування," — зазначає Воррен Патерсон, керівник відділу сировинної стратегії ING Groep NV. — "Це стане тривожним сигналом для ринку і, відповідно, підтримає ціни".

За останні кілька тижнів Росія скоротила постачання в Італію, Німеччину Францію й Австрію. Москва при цьому заявила, що довелося обмежити пропускну здатність газопроводу "Північний потік" через технічні проблеми. Німеччина назвала це скорочення "політично мотивованим" і таким, що спрямоване на підвищення цін.

Ці скорочення збігаються із зупинкою на заводі зі зрідження природного газу в США, який є ще одним важливим джерелом постачання в Європу. Це означає, що звідти найближчими місяцями теж надходитиме менше палива.

У вівторок складські приміщення у Європі були заповнені приблизно на 52%, а останні дані газотранспортної системи показали зниження на один відсотковий пункт.

Російський Газпром заявив у четвер, що наразі не бачить розв'язання проблеми "Північного потоку". Він міг би використати вільні потужності на трубопроводах, які проходять через Україну, для постачання газу до Європи, але поки не наважився на це.

У найгіршому сценарії, коли "Північний потік" буде повністю закритим, регіон може не досягти тих рівнів запасів, які встановлені Європейським союзом, до початку опалювального сезону у жовтні. Це означає, що у регіону можуть повністю закінчитися запаси до січня.

Раніше стало відомо, що постачання газу в Німеччину через "Північний потік" знизяться на 40%. Причиною стала німецька компанія Siemens, яка не повернула з ремонту необхідне обладнання.