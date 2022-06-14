Постачання газу до Німеччини через "Північний потік" знизяться на 40%, — "Газпром"

Російський монополіст нарікав на виявлення несправностей двигунів та дії компанії Siemens, яка не повернула після ремонту необхідне обладнання.

Росія зменшує на 40% прокачування газу до Німеччини через трубопровід "Північний потік" через німецьку компанію Siemens. Про це повідомляє пресслужба російського монополіста "Газпром".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Рівень прокачування газу через трубопровід "Північний потік" знижуть на 40% через те, що компанія Siemens не повернула після ремонту газоперекачувальні агрегати.

У "Газпромі" зазначають, що зменшення постачання палива також пов'язане з тим, що виявлено несправності двигунів.

"У зв'язку з несвоєчасним поверненням компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів з ремонту, виробленням міжремонтного ресурсу ДПА та виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності) в цей час на компресорній станції "Портова" може бути використано тільки три газоперекачувальні агрегати", — сказано у повідомленні пресслужби.

Російський монополіст нагадує, що плановий обсяг постачання газу через "Північний потік" становить 167 мільйонів кубометрів на добу, але через несправності та відсутність відремонтованого обладнання рівень прокачування палива трубопроводом буде на позначці 100 млн кубів.

[ + – ] "Газпром" знижує на 40% рівень прокачування газу через трубопровід "Північний потік"

Нагадаємо, з 1 червня "Газпром" зупинив постачання газу до Німеччини. Російський монополіст звинуватив німецьку компанію Shell Energy Europe Limited у небажанні платити за блакитне паливо у рублях. Крім цього, "Газпром" із цієї ж причини зупинив постачання газу до Нідерландів та Данії.

На початку червня ЗМІ повідомляли, що "Газпром" та інші підсанкційні російські компанії переїдуть із ЄС до Туреччини. В Анкарі стверджують, що така угода для обходу міжнародних обмежень буде корисною не тільки Москві, а й турецькій владі.