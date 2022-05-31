"Газпром" зупиняє постачання газу до Німеччини з 1 червня

У компанії пояснили, що Німеччина залишиться без блакитного палива через небажання Берліна платити за газ у рублях.

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Російський монополіст "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Німеччини з 1 червня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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За даними монополіста, європейська фірма Shell Energy Europe Limited повідомила "Газпром експорт" про те, що не має на меті здійснювати платежі за постачання російського газу в рублях, що призвело б до порушення введених проти РФ міжнародних санкцій.

У пресслужбі зазначають, що максимальний річний обсяг постачання за чинним договором до Німеччини становить 1,2 млрд кубометрів газу.

"Станом на кінець робочого дня 31 травня, "Газпром експорт" не отримав від Shell Energy Europe Limited платіж за постачання газу у квітні. У зв'язку з цим "Газпром експорт" повідомив Shell Energy Europe Limited про призупинення постачання газу за цим контрактом з 1 червня 2022 року", — йдеться в повідомленні російського монополіста.

"Газпром" також заявив, що постачання блакитного палива до Німеччини відновлять у тому разі, якщо німецька компанія виконуватиме умови указу президента РФ Володимира Путіна про оплату за газ у рублях.

Крім цього, як проінформувала пресслужба, з 1 червня зупинять транзит до Данії. Данський оператор Orsted також відмовився платити за газ у рублях.

[ + – ] "Газпром" зупиняє постачання газу до Німеччини

Нагадаємо, 31 травня "Газпром експорт" оголосив про припинення постачання газу до Нідерландів через відсутність оплати в рублях. Російський монополіст стверджує, що не отримав суму за квітень, прописану в договорі, через що країна ЄС втратить 2 млрд кубометрів палива.

Також повідомляли, що "Газпром" припинив постачання газу до Фінляндії через її бажання вступити до НАТО. Влада країни запевнила своїх споживачів, що займеться пошуком нового постачальника, попри чинний договір з РФ.