Нідерланди не заплатили за російський газ у рублях, "Газпром" зупинив постачання

"Газпром експорт" не отримав від GasTerra платіж за постачання газу у квітні. Тепер голландська компанія недоотримає близько 2 млрд кубометрів газу з Росії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російський газовий монополіст "Газпром" зупинив постачання газу до Нідерландів після відмови платити рублями. Про це повідомила пресслужба російської компанії в Telegram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Газпром" повністю зупинив постачання газу голландській компанії GasTerra BV у зв'язку з несплатою в рублях. До кінця робочого дня 30 травня "Газпром експорт" не отримав платіж за постачання газу у квітні, оголосив монополіст.

"Платежі за газ, що постачається з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях із використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані", — зауважили фахівці.

Голландська компанія відмовилася платити за російський газ у рублях 30 травня. GasTerra пояснила це рішення порушенням санкцій Євросоюзу проти РФ. Керівництво каже, що оплата в рублях пов'язана з фінансовими й операційними ризиками.

[ + – ] Gasterra недоотримає близько 2 млрд кубометрів газу

Компанія недоотримає від "Газпрому" близько 2 млрд кубометрів газу, передбачені чинним контрактом, і заявляє про початок закупівлі газу в інших постачальників.

"Європейський газовий ринок дуже інтегрований і великий. Неможливо передбачити, як втрата постачання в розмірі 2 млрд кубометрів російського газу вплине на ситуацію з попитом і пропозицією та чи зможе європейський ринок безболісно заповнити втрату постачання", — кажуть у керівництві.

GasTerra неодноразово закликала "Газпром" дотримуватися обумовлених у контракті способу оплати та зобов'язань щодо постачань, але це не дало результатів.

Нідерландська GasTerra — що це за компанія

GasTerra контролюється Міністерством економіки та кліматичної політики Нідерландів. Нафтогазові гіганти Shell і ExxonMobil кожна має по 25% її акцій. Reuters називає GasTerra найбільшим газовим трейдером Нідерландів. Компанія постачає газ і до інших європейських країн, переважно до Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Бельгії.

Контракт GasTerra із "Газпромом" діє до 1 жовтня 2022 року.

Зазначимо, що за новою схемою розрахунку за російський газ слід відкривати рахунки в "Газпромбанку". Таку схему не прийняли Данія, Польща, Болгарія та Фінляндія. Зокрема 30 травня данська енергетична компанія Orsted відмовилася платити за російський газ у рублях.

Москва перестала з ранку 21 травня постачати природний газ у Фінляндію. Влада країни вважає, що так Кремль відреагував на подання заявки країни про членство в НАТО.

У Єврокомісії нагадували, що відкриття газовими компаніями банківських рахунків у рублях іде врозріз із санкціями ЄС. Рахунки в "Газпромбанку" можна надсилати в євро чи доларах.