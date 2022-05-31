Нидерланды не заплатили за российский газ в рублях, "Газпром" остановил поставку

"Газпром экспорт" не получил от GasTerra платеж за поставки газа в апреле. Теперь голландская компания недополучит около 2 млрд кубометров газа из России.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российский газовый монополист "Газпром" остановил поставки газа в Нидерланды после отказа платить рублями. Об этом сообщила пресс-служба российской компании в Telegram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Газпром" полностью остановил поставку газа голландской компании GasTerra B.V. в связи с неоплатой в рублях. К концу рабочего дня 30 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле, объявил монополист.

"Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", – заметили специалисты.

Голландская компания отказалась платить за российский газ в рублях 30 мая. GasTerra объяснила это решение нарушением санкций Евросоюза против РФ. Руководство говорит, что оплата в рублях сопряжена с финансовыми и операционными рисками.

[ + – ] Gasterra недополучит около 2 млрд кубометров газа

Компания недополучит от "Газпрома" около 2 млрд кубометров газа, предусмотренные действующим контрактом, и заявляет о начале закупке газа у других поставщиков.

"Европейский газовый рынок весьма интегрирован и обширен. Невозможно предсказать, как потеря поставок в размере 2 млрд кубометров российского газа повлияет на ситуацию со спросом и предложением и сможет ли европейский рынок безболезненно восполнить потерю поставок", – говорят в руководстве.

GasTerra неоднократно призывала "Газпром" соблюдать оговоренные в контракте способ оплаты и обязательства по поставкам, но это не принесло результатов.

Нидерландская GasTerra — что это за компания

GasTerra контролируется Министерством экономики и климатической политики Нидерландов. Нефтегазовые гиганты Shell и ExxonMobil каждая владеет по 25% ее акций. Reuters называет GasTerra крупнейшим газовым трейдером Нидерландов. Компания поставляет газ и в другие европейские страны, в основном в Германию, Великобританию, Францию, Италию и Бельгию.

Контракт GasTerra с "Газпромом" действует до 1 октября 2022 года.

Отметим, что по новой схеме расчета за российский газ нужно открывать счета в "Газпромбанке". Такую схему не приняли Дания, Польша, Болгария и Финляндия. В частности, 30 мая датская энергетическая компания Orsted отказалась платить за российский газ в рублях.

Москва перестала с утра 21 мая поставлять природный газ в Финляндию. Власти страны полагают, что так Кремль отреагировал на подачу заявки страны о членстве в НАТО.

В Еврокомиссии напоминали, что открытие газовыми компаниями банковских счетов в рублях идет вразрез с санкциями ЕС. Счета в "Газпромбанке" можно отправлять в евро или долларах.